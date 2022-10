Cavas Wine Lodge, entre los 100 mejores hoteles del mundo

En la edición 2022, un hotel en Mendoza fue destacado entre los 100 mejores hoteles del mundo, en el puesto 51, y es el único de Argentina que figura en el listado.

El hotel de argentina que está entre los mejores del mundo

Cavas Wine Lodge fue destacado en el puesto 51 de los 100 mejores del mundo. El resort está ubicado en Luján de Cuyo, en Mendoza, en medio de un viñedo con un entorno privilegiado y la más imponente vista a la Cordillera de los Andes.

"Dado su nombre, no debería sorprender que este alojamiento de lujo al pie de la Cordillera de los Andes aproveche la pasión de la región por la viticultura. ¿Cómo se refleja eso en la experiencia del huésped en la propiedad de 55 acres? Hay una cava de vino que envejece algunas de las mejores cosechas de Argentina, el spa utiliza extracto de semilla de uva en sus tratamientos y las habitaciones están rodeadas de viñedos", describe el artículo de Travel & Leisure, que le asigna al hotel un puntaje de 96.80 sobre 100.

"Esta propiedad de Relais & Châteaux conecta a los huéspedes con el majestuoso entorno natural y celebra las increíbles cosechas de la región de Mendoza, hogar de más de 900 bodegas. Entre degustaciones, los huéspedes disfrutan de paseos a caballo, ciclismo, caminatas, rafting en aguas bravas y comidas en el restaurante del hotel, que tiene un menú de cena que cambia diariamente y destaca la generosidad de Mendoza.

Al final del día, los visitantes se retiran a elegantes habitaciones con piscinas de inmersión privadas, bañeras y chimeneas que aprovechan al máximo la vida interior y exterior", agrega la publicación que a su vez destaca a Cavas Wine Lodge como el mejor hotel de América del Sur.

Cómo es Cavas Wine Lodge y cuánto cuesta la noche

Cavas Wine Lodge es un exclusivo hotel de solo 17 habitaciones y villas, miembro de la asociación Relais & Châteaux, que se presenta como "el primer hotel dedicado al vino y sus experiencias" en Mendoza.

El hotel cuenta un viñedo propio de 35 hectáreas, una cava subterránea repleta de botellas y baños de vinoterapia en el spa.

Las tarifas, según se puede ver en su sitio web, hasta el 31 de agosto 2022 (temporada baja) son las siguientes por noche, en base doble: u$s 465 para la habitación de lujo; u$s 580 para la habitación con 'primera vista'; u$s 700 una villa y u$s 1900 la gran villa, que tiene dos habitaciones y living.

En temporada alta, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de mayo 2023, los precios ascienden a u$s 750 la noche para la categoría más básica y u$s 3200 para la más exclusiva.