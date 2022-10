“Elegí ser carnicero porque quería tener mi propio emprendimiento”

Damián Iglesias es un carnicero de Pura Raza, la carnicería está ubicada en Arias y Borges de nuestra ciudad. Eligió la profesión porque quería tener algo suyo, un emprendimiento propio. Aprendió el oficio y avanzó con su local, donde trabaja con dos personas más. “Me gusta mucho lo que hago, la atención al público”, afirmó, al ser entrevistado por Democracia.

Carnicería Pura Raza está a cargo de Iglesias. Abrió sus puertas hace dos años y medio, con esmerada atención al cliente y muy buena calidad en carnes y productos elaborados.

Vende carne de vaca, cerdo y pollo, también achuras y productos de elaboración propia como hamburguesas, milanesas, chorizos y salchicha parrilllera.

En diálogo con Democracia, Damián manifestó que eligió ser carnicero hace cuatro años, con la idea de tener un emprendimiento propio. Antes trabajaba en logística para una empresa de Junín. Su decisión lo obligó a aprender el oficio de carnicero, el cual, según dijo no le resultó muy difícil debido principalmente a su entusiasmo por tener su propio local. Un amigo que tenía otra carnicería le ayudó a despostar la media red y demás. “Al principio me costaba sacar algunos cortes, pero con el tiempo fui aprendiendo un montón de cosas: cómo sacar mejor los cortes, cómo no romperlos, y también usar la sierra para cortar costeletas y demás. No hay que tener miedo, solamente darle para delante”, afirmó.

En cuanto la labor para aprender a hacer chorizos, por ejemplo, Damián contó que en primer término tuvo en cuenta una receta básica, que cada carnicero va mejorando a su criterio. “Hay que probar, vender y preguntar a la gente cómo resultó, si está muy picante y demás. De esa manera se mejora la receta hasta que el producto les gusta a todos los clientes. Nosotros siempre usamos la misma desde ya hace tiempo”, apuntó.

Respecto a qué es lo que más llevaba la gente, más que nada por la carestía de la carne, el carnicero dijo que en general llevaba carne, pero también pollo y cerdo “A veces depende dónde está instalada la carnicería, en mi caso, la zona es muy linda, se vende parejo”, dijo. “Hace cinco meses que el precio de la carne está estable, en cambio el pollo aumentó mucho”, acotó.

Respecto a las ultimas noticias relacionadas a cómo iba a llegar la carne a las carnicerías, si en cortes o media res, el carnicero dijo que todavía no sabía. “No se sabe qué va a pasar con los precios, si se implementa esa nueva modalidad. Quieren implementarlo a partir del 1 de noviembre. Para nosotros es más fácil porque uno se saca el desposte de encima. Quizá bajan los costos en la carnicería, pero suben en el frigorífico”, estimó.