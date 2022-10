Día de la Madre: conoce que promociones y descuentos ofrecen los bancos del país

Para celebrar el Día de la Madre, el próximo 16 de octubre, los distintos bancos del país lanzaron promociones que incluyen descuentos de hasta el 35% y posibilidades para compras en 3, 6, 9 y 12 y hasta 24 cuotas sin interés.

Cada banco tiene promociones especiales para la compra de regalos en electrónica, gastronomía, indumentaria y perfumería, entre otros rubros.

Por su parte,Los clientes de los bancos adheridos a MODO tendrán un 20% de reintegro con tope de $1.500 en compras en locales y shoppings adheridos, si pagan con la aplicación o desde las apps de los bancos hasta el 16 de octubre, acumulable con otras promociones bancarias.

Las promociones y descuentos son los siguientes:

BANCO PROVINCIA

En el caso del Banco Provincia, sus clientes tendrán 20% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito, y sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas hasta el 31 de este mes.

Por otro lado, el viernes 14 y el sábado 15 habrá un 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto para ventas presenciales, online y telefónicas, con un tope de $4.000 por transacción.

El Banco Santander ofrecerá el miércoles 12 de octubre un 25% de ahorro para cartera general y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país.

BANCO GALICIA

Los clientes del Banco Galicia podrán acceder el miércoles 13 a descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas para en shoppings y marcas seleccionadas de todo el país y un 30 % de ahorro con Tarjetas Galicia Visa Débito en Farmacity, Simplicity y Get The Look (tope de reintegro de $ 1.000); y un 50% de ahorro en los locales adheridos de Rapanui entre el lunes 10 y el domingo 16, pagando con tarjetas de crédito Mastercard sin contacto en 1 solo pago, con un tope de reintegro de $2.500

BBVA FRANCÉS

Los clientes del Banco BBVA tendrán hasta 10 cuotas sin interés en Frávega del 11 al 17 de octubre en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros, y el 11 y 12 un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.

BANCO ITAÚ

Por su parte, el Banco Itaú ofrece hasta 35% de ahorro y 3 cuotas sin interés de acuerdo al segmento que pertenezcan, en las principales marcas de moda, marroquinería y calzados y, para el domingo 16, un 35% de descuento con tarjetas de débito (tope de $1.500) en pedidos con la aplicación Pedidos Ya, y hasta un 35% de descuento con tope de hasta $3.500 en los principales locales gastronómicos como Tucson, Croque Madame, Tostado, La Panera Rosa, entre otros.

BANCO COMAFI

El Banco Comafi dispondrá de un 30% de descuento con tarjetas de débito y tope de $2.500 en de todo el país para el domingo 16, y hasta 20% y 6 cuotas sin interés en marcas seleccionadas como Class Life, Punto deportivo, Seven Sport y Dafiti los días jueves, hasta final de mes.

BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad lanzó una promoción de hasta el 30% de reintegro los días 11, 12 y 13 de octubre en comercios de casi 40 shoppings de todo el país y, a través del marketplace "Tienda Ciudad"(www.tiendaciudad.com.ar), ofrece una financiación en hasta 12 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.

Del 14 y 15 de octubre habrá beneficios para los clientes de Banco Credicoop con hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés -tope de reintegro de $7200- para quienes cobren el sueldo a través del banco en los rubros de indumentaria, casas de deporte, librerías, ópticas, vinotecas, regalerías y otros con Tarjetas Cabal en los sitios de Internet de comercios adheridos.

BANCO MACRO

Para los clientes del Banco Macro, del 13 al 15 de octubre, tendrán hasta 30% de descuento y podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas por la entidad en indumentaria y shopping, con tope de devolución de hasta $8.000 pesos, y en perfumerías de locales adheridos, hasta 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de devolución.

BANCO COLUMBIA

Por último, el Banco Columbia ofrecerá del 13 al 15 de octubre un 25% de descuento con tarjetas del banco en cines, teatro y peluquerías de todo el país, con tope de reintegro de $1500 pesos, y 30% de ahorro en Punto Deportivo (tope de $3.000) en un pago, y el 16 de octubre un 25% de descuento en restaurantes y fast food con tope de $1.500.