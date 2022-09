La cultura independiente local: espacios de arte con propuestas novedosas y una agenda completa

En los últimos años, la actividad del arte independiente ha registrado, en Junín, un notable impulso. Son numerosos los centros culturales que abren sus puertas a distintas expresiones artísticas y concentran sus esfuerzos en el impacto social, con una agenda cargada de talento, propuestas para todas las edades y artistas tde la región y el mundo.

Democracia dialogó con referentes de centros locales acerca de los proyectos en marcha y las posibilidades que brinda el mundo de la cultura emergente, entre los desafíos económicos y las experiencias brindadas en cada jornada.

Fundación Casa Pronto

Un espacio arquitectónico único, y una propuesta novedosa. Fundación Casa Pronto es un polo dedicado al arte emergente ubicado en España 383 y abierto en 2020.

El director y curador de la fundación, el arquitecto y artista plástico Julio Lascano explicó a Democracia que el espacio concentra “proyectos iconoclastas, que rompen con las estructuras academicistas” y que, en vez de exposiciones o muestras, las intervenciones son “acciones artísticas”. En dicho sentido, señaló que es el artista quien recibe al público y lo invita a recorrer sus trabajos, como parte de una experiencia distinta.

“Se trata de desmitificar el arte. La gente se anima a preguntar y se acerca, eso es lo que queríamos”, afirmó Lascano, que llama a “sacar a la disciplina de su cápsula elitista”.

No obstante, advirtió que “la fundación no compite culturalmente, sólo complementa a otros espacios de la ciudad”.

Asimismo, Casa Pronto también pondera el vínculo con los artistas y el curador destacó que “hasta ahora, no se ha rechazado ninguna propuesta recibida”. La labor desde el espacio es acompañar a quien presenta su obra y, según explicó Julio, “hacerse cargo de la comunicación, la gráfica, el vernissage, el midissage y el finissage”.

Actualmente, en la sede de la fundación hay una exhibición de desnudos del fotógrafo juninense Cruz Mendizábal. Anteriormente, hizo su paso Luciano Pozo, con su técnica de florisgrafía y también se han realizado presentaciones de libros con gastronomía y música. Desde el servicio a la comunidad, el espacio, en conjunto con el municipio, trabaja en propuestas lúdicas para acercar a los niños al arte y el aprendizaje.

“Si uno se anima a traspasar el umbral de la fundación, difícilmente lo deje”, afirmó Lascano, que destacó que “es maravilloso esto que se pueda dar en Junín”.

Dadá, un club de arte

Ubicado en Winter 78, sede que inauguraron recientemente, el club de arte Dadá es un espacio icónico reservado a las artes y que cuenta con muchos visitantes en Junín. En diálogo con Democracia, su fundador y director, Javier Mattioli, señaló que el proyecto abarca “obras de teatro, exhibición de artes visuales y fotografía, cine y pintura”, y que reciben artistas de todo el país y Latinoamérica.

Asimismo, Mattioli destacó que la prioridad es “no ser un lugar de paso, sino de formación y de egreso”, respecto a la oportunidad brindada a los artistas emergentes y las producciones independientes de presentarse periódicamente. “Es un espacio que abrió siempre sus puertas a todas las personas que han querido presentarse”, agregó.

Actualmente, Dadá cuenta con más de 200 socios, que pagan una cuota mensual y acceden a descuentos y beneficios. Además, junto al precio de las entradas, que no superan los 1000 pesos, ello colabora con el mantenimiento del lugar.

“Siempre pensamos en la comodidad del espectador. No queremos que se encuentre con un lugar sucio o frío, y respetamos los horarios de las funciones y talleres”, afirmó Mattioli, y señaló que también organizan funciones gratuitas para ONG´s, escuelas y sociedades de fomento.

Dadá es un clásico juninense, y una propuesta que crece año a año con el esfuerzo y dedicación de sus organizadores. “Nosotros nos seguimos rompiendo el alma, a esto lo hacemos con mucho amor”, agregó su fundador.

Comuna Emergente

En General Paz 1285, a metros de Intendente Cichero, abrió sus puertas en 2018 Comuna Emergente, un proyecto destinado a acercar a los vecinos de la ciudad propuestas y eventos artísticos. “Es un centro cultural y comunitario conectado con las familias y las infancias”, destacó Sabrina Gago, referente del espacio.

Es que en Comuna Emergente lo esencial es la contención y compañía brindada a los vecinos, no sólo desde lo recreativo, sino con propuestas que apuntan a la inserción laboral y la educación. “Tenemos talleres de oficio y brindamos apoyo escolar”, afirmó Sabrina, respecto al objetivo de que los niños “aprendan y jueguen en un mismo espacio”, donde, sin dudas, se respira arte.

En dicho sentido, también señaló que, en primera instancia, lograr que la gente se acerque al espacio “es todo un desafío” y, por ello, trasladan muchos de sus talleres, que son gratuitos, a la calle, como modo de acercarse a los vecinos.

La juventud es, para Comuna Emergente, una prioridad. Con jornadas de feria, peñas folklóricas, tardes de ajedrez, shows en vivo y bailes la comunidad del espacio se encuentra periódicamente. “Lo que más tratamos de fortalecer es que sea un espacio de encuentro donde, además, se conozca el lenguaje artístico”, agregó Sabrina.

Además, la oferta de talleres es también amplia, con propuestas para todas las edades. Juego y movimiento, apoyo escolar, fotografía, tejido, movimiento y expresión, folklore, expresión corporal, beatbox, danzas urbanas y proyección de la voz son algunos de los ciclos que se pueden iniciar.

Casa Arte, arte en casa

Fue en 2014 cuando Ángeles Conde, junto a su pareja, Sebastián Alvarez, decidieron emprender su propio centro cultural. En principio, funcionó en su casa, y durante varios años los diferentes ambientes fueron escenarios, lugares de encuentro, espacios de debate e incluso escenografía de obras de teatro.

“En este momento en Junín había una sola propuesta de cine súper comercial y había un gran número de personas a las que no nos convocaba la propuesta, pero sí nos daban ganas de juntarnos y poder disfrutar de otro tipo de cine, de corte independiente”, afirmó la artista que, junto a su pareja, juntaron dinero con ferias americanas durante mucho tiempo para abrir las puertas de su casa y convertirlo en cine alternativo.

El crecimiento fue rápido, y el público no demoró en pedir nuevas iniciativas, que fueron incluidas en Casa Arte con la modalidad de “a la gorra”. Es así como conformaron una comunidad que, cada fin de semana, se reúne para disfrutar de obras de teatro, sesiones de body painting, performances en vivo, danzas y artes visuales.

Recientemente, de su casa, ubicada en calle Alem, se mudaron a la actual sede, en la esquina de Comandante Ruiz y Roque Vázquez, puesto que deseaban “poder disociar el espacio de la casa con el trabajo”, y ampliar la oferta, que ya no sólo es a la gorra y cuenta con una agenda completa.

“Pasaron infinidad de artistas de Junín y toda la zona”, afirmó Ángeles, que abre su espacio para que incluso estudiantes de artes visuales expongan sus trabajos, y da clases de actuación.

Por último, respecto a la función de Casa Arte como centro independiente, señaló que “es un espacio reflexivo y de intercambio de miradas donde el factor económico no es una limitación para poder acceder a las expresiones artísticas”.

La Dante Balestro, un espacio con historia

Una programación con propuestas variadas, un espacio de debate y otro rincón de la ciudad donde se respira arte.

La casa popular Dante Balestro está ubicada en General Paz 775 y, según explicó Agustina Arregui, referente del lugar, cuenta con “dos patas fundamentales, la cultural y la social”. Es que el espacio está integrado por artistas y representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y, al igual que otros centros, combina la propuesta pedagógica con lo recreativo.

“Yo dirijo un taller de clown, pero también se enseña cerámica, producción musical y fotografía”, destacó Agustina, que señaló que “el clown es un arte que moviliza mucho y es una herramienta muy grande tanto para la vida como para los artistas en sí”.

Asimismo, el espacio suele organizar jornadas de cine debate, charlas e intercambio de ideas, exposiciones de arte, shows en vivo y obras teatrales, y la comunidad crece de forma continua. “Cuando nos encontramos en la Dante pasa algo único. Nos miramos a los ojos y nos sentimos parte de un mismo espacio”, agregó la referente.

Como en cada espacio de cultura independiente, la subsistencia es un eje a tener en consideración. “El total de la entrada está destinado al artista”, afirmó Arregui, por lo que cuentan con propuestas gastronómicas para afrontar los gastos y, además, brindar una experiencia integral a quien va a ver un show o una performance específica.

No obstante, ello no implica que queden personas afuera. “Quienes nos manifiestan que no tienen el dinero para pasar, entran igual. Esa es nuestra política, tanto en talleres como en espectáculos”, destacó.

Marea Cultura, en pleamar

En General Paz 444 también se lleva a cabo una intensa actividad cultural. Gabriela Ramírez, presidenta de la Asociación Civil Marea Cultura, señaló que el proyecto comenzó en 2018, de forma itinerante, con visitas a los barrios y actividades en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, a pesar de tener hoy su propia sede, explicó que el concepto del espacio no ha cambiado, puesto que “es necesario y urgente que se esté en contacto con la gente”.

Marea Cultura está formada por un equipo de trabajo que, de forma autogestiva, se encarga de la promoción cultural en asociaciones comunitarias y de la actividad dentro de su espacio. “Trabajamos de forma consensuada y en grupo, nunca tomamos decisiones en solitario”, destacó Gabriela, y recordó la importancia de la habilitación municipal recibida recientemente para desarrollar sus tareas. “Es un orgullo que los centros culturales seamos habilitados en tanto tales, así dejamos la clandestinidad y tenemos garantías”, afirmó.

El arte también es lucha. Así lo entiende Gabriela, que reconoce que “la cultura es lo que saca adelante a una sociedad”, y enfatiza en la importancia de trabajar junto a otros centros e instituciones.

Entretanto, cada fin de semana organizan jornadas de cine debate, charlas, presentaciones de libros, obras teatrales, shows musicales y peñas, donde la prioridad es que “cada artista sea remunerado por lo que hace”. Asimismo, adelantó que volverán a realizar un ciclo de radio y contarán con “talleres de oficio que se dictarán en el verano”, y que apuntan a brindar una salida laboral.

“Nuestro faro es la inclusión y la lucha por los derechos, es lo que llevamos adelante como centro cultural, un espacio que sostenemos con fuerza propia”, concluyó la referente.

Un teatro de títeres, de Cuba a Junín

La Casa de los Títeres Cubana Argentina es un proyecto fundado por Geraidy Brito y Yaqui Saiz, dos artistas de Cuba que llegaron a la ciudad en 2012. Previo a convertirse en actriz titiritera y profesora, Saiz fue directora del Teatro Musical de la Habana, y en 1999 inauguró “Títeres Nueva Línea”, su propia compañía en el campo, con la que participó en festivales internacionales, dictó talleres y publicó tres libros sobre la materia.

“Cuando llegamos a Junín, vimos que no había espacios culturales dedicados a los títeres de manera profesional”, señaló Geraidy, que junto a su colega comenzó a construir el teatro en 2015. Cada fin de semana, los juninenses pueden asistir a una obra de títeres en la sede recientemente inaugurada, ubicada en Lavalle 1511.

En cuanto a su propósito, la artista destacó que radica en “visibilizar el mundo de los títeres desde su lado profesional, con temáticas y técnicas específicas”. Sin dudas, se trata de una expresión artística para todas las edades y una propuesta que excede el entretenimiento. “Contamos con un museo con más de 300 figuras exhibidas y brindamos talleres para docentes y profesionales de todos los campos”, agregó la artista.

Es una experiencia única en la ciudad, y una expresión artística con mucho trabajo detrás. “El público infantil es muy dado, pero quien se sorprende más es el adulto”, destacó Brito, que señaló que “es un mundo que atrapa y permite que la imaginación vuele”. Por su parte, anualmente también organizan un encuentro internacional con artistas de todo el mundo y realizan trabajos para su canal de Youtube.

“Somos felices, estamos plenas y realizadas con lo que hacemos”, expresó.