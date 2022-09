Abandonaron a un bebé de 10 días: “Cuídenlo bien, por favor”

Jesús, un bebé de 10 días, fue hallado en Lomas de Zamora por dos mujeres dentro de una bolsa de tela. Allí también encontraron una carta en donde la persona que lo abandonó explica la situación.

"Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su papá lo abandonó apenas él venía en camino", comienza la carta escrita a mano.

El relato de una de las mujeres que salvó al menor es más que conmovedor. Según indicó todo sucedió el sábado por la tarde cuando caminaba por la zona y allí escuchó el llanto de un bebé que provenía debajo de un auto.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘Hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, explicó la mujer en TN.

Inmediatamente, y con el llanto desesperado del bebé, la vecina le indicó a la otra que era mamá de un nene de 1 año y medio y que podía alimentarlo. Mientras eso sucedía decidió ingresar a la casa de un amiga para esperar a la Policía y mientras tanto los feriantes le conseguían ropa.

"Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre, como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, finaliza la emotiva carta encontrada junto a Jesús.

Cuando la Policía llegó al lugar también lo hizo una ambulancia que decidió trasladarlo al Hospital Gandulfo donde todavía continúa internado en neonatología. En el lugar los médicos informaron que los datos obtenidos en la carta eran falsos ya que Jesús tenía 10 días de vida y se le había caído el cordón umbilical.

Por el momento ningún familiar del bebé se acercó hasta el Hospital o alguna jurisprudencia policial y ante ello la Justicia investiga el paradero de la persona que lo abandonó.

“No caigo, no puedo llorar. En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”, manifestó la mujer que encontró a Jesús.