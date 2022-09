Con motivo de cumplirse hoy el Día del productor agropecuario, Democracia consultó a Rosana Franco, quien preside la Filial Junín de la Federación Agraria Argentina, que a nivel central tiene sede en Rosario. Según lo expuesto, dicha filial pertenece al Distrito VII de la FAA, que abarca Pergamino, Salto, Rojas, Junín, General Viamonte, Lincoln, Ameghino, General Pinto y Alcorta. “Comprendemos norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. En los campos de esa jurisdicción se encuentra una importante producción agropecuaria: ganadería, cerdos, soja, maíz, trigo, arvejas, lentejas, etc.”, apuntó la dirigente rural en la víspera.

“Es muy grande la zona y con muchas diferencias productivas, diferencias de suelos, de escala de producción”, acotó. Uno de los temas abordados fue la sequía imperante en la zona, ante lo cual Rosana Franco dijo: “siempre el día del agricultor fue una fecha de festejo porque se considera al labrador de la tierra. Estamos acostumbrados a estar pendiente del clima, pero lo que estamos pasando climatológicamente desde septiembre-octubre del año pasado hasta ahora es inédito, desde hace años no recuerdo una situación como la que estamos pasando”.

“Hoy los campos parecen más un desierto que una pampa húmeda -dijo Franco- . Tuvimos toda la sequía del verano, después en marzo-abril llovió un poquito y ahora casi no llovió más, solo un poco la semana pasada, nada significativo, 15 a 20 milímetros. No hace a la recomposición de perfiles ni de cultivos, ni de nada. Seguimos con esta sequía, no hay humedad ambiente y con el agravante del calor, más tirando a verano que a principios de primavera”, apuntó, haciendo referencias al clima de los últimos días.

“La sequía se agudiza más en el quemado de los cultivos, bajan las napas de agua y nos preocupa la comida animal. De persistir la sequía ¿qué es lo que se va a hacer de forraje para el invierno que viene? Es lo más preocupante porque en esta época se empieza a sembrar pasto para luego hacer los rollos, los silos para el invierno próximo”, explicó.

Incendios

Consultada sobre los incendios en distintos predios que se han sucedido este año, que incluso tuvieron que tener la intervención de Bomberos, Rosana Franco opinó: “Generalmente es accidental porque nadie va a querer quemar su campo. Puede suceder que se quiera quemar una cañada de pasto seco y si no se hacen los debidos contrafuegos o avisa a los bomberos, puede generar una situación de descontrol”.

“Lo más nefasto que puede pasar en un campo es que se queme, porque cae la fauna, arboles, pastizales naturales”, advirtió.



Esta época

“Estamos en una época donde el trigo está a mitad de crecimiento, porque fue sembrado en mayo. Espero que el sembrado se recupere si es que llueve. En los pronósticos actuales no hay lluvia en 15 a 20 días, esperemos que al menos el mes que viene llueva. Los trigos están muy poco crecidos, secos, helados porque la semana pasada hubo un grado bajo cero y heló. No sé qué va a ser la cosecha de trigo”, lamentó Rosana.

“Las avenas que se siembran para las vacas también se quemaron con la helada y al no haber agua”, acotó.

Franco mencionó que en la segunda quincena de septiembre se siembra el maíz. “Mucha gente tiene las semillas, los insumos, fertilizantes y demás, pero está esperando que llueva”, agregó. En noviembre está la siembra de soja, pero la situación es idéntica a la anterior: solo si llueve se podrá sembrar. “Hasta que no llueva nadie va a sacar una máquina porque no vale la pena poner todo un equipo, semillas, fertilizantes y todo”, afirmó.