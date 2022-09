Fray Luis Beltrán, fabricante de artillería en la lucha por la Independencia

Hoy, 7 de septiembre, se conmemora el Día del Trabajador Metalúrgico. Esto surgió en homenaje a Fray Luis Beltrán, impulsor del rol protagónico que debiera tener la riqueza mineral del país para prestar servicios valiosos en pos de la independencia.

Fray Luis Beltrán nació en el camino que va de San Juan a Mendoza el 7 de septiembre de 1784 y estudió en el Colegio San Francisco de Mendoza. Tenía conocimientos de química, matemáticas y mecánica y fue designado por el general San Martín como Jefe del Parque de Artillería del Ejército de Los Andes en Mendoza.

Fue uno de los primeros en entender que la riqueza mineral del país podía prestar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, favoreciendo la fabricación de armas como fusiles y cañones. En realidad fue un fraile argentino, aunque luego dejó los hábitos para la guerra. Devenido en metalúrgico, con conocimientos de química, matemáticas y mecánica, jugó un rol importantísimo como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes liderado por San Martín.

En el campamento del Plumerillo montó un taller en el que trabajaban por turnos unos 700 artesanos y operarios a los que Beltrán formaba en el oficio. Allí, donde no había más que la solidaridad y la entrega a la causa revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, desde monturas y zapatos hasta balas de cañón, fusiles, vehículos de transporte y granadas. No había campanas de iglesias ni ollas de cocina que no se fundieran.

Diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya. Ideó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula, aparejos para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para hombres y mulas. Todo fabricado bajo su impulso.

El “Vulcano con sotana” como lo llamaban, fue el primero en advertir que la riqueza mineral del país podía brindar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica se expresó: “Hoy queremos rendirle homenaje a Fray Luis Beltrán por ser el precursor de una de las actividades más importantes del país y también enaltecer el trabajo de quienes con esfuerzo y dedicación se dedican a esta profesión.