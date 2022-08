Wormhole: que es y cuales son sus ventajas

Todo lo que deberías saber sobre Wormhole

En el mundo de la física, se utiliza el término “agujero de gusano” para hablar de una característica presente en las coordinadas espacio-temporales del universo. Implica un gran número de ecuaciones y conocimientos para su comprensión, entre otras cuestiones.

Sin embargo, aquí no vamos a hablar sobre ese tipo de agujero, sino de uno que es crucial para el ámbito laboral. El Wormhole que a nosotros nos interesa no es ni más ni menos que una plataforma LMS sumamente importante en la actualidad porque da a sus usuarios una variedad de servicios muy útiles para gestionar el aprendizaje dentro de una empresa, además de soluciones para la capacitación de un equipo.

Habiendo dicho esto, es un hecho innegable que se trata de una herramienta imprescindible, por lo cual resulta confuso que haya tantas personas que todavía no la conozcan. Nuestro objetivo en el presente artículo es desarrollar sus características para que el lector vea lo mucho que la plataforma mencionada tiene para ofrecer y, por ende, las muchas maneras en la que puede ayudar a uno a llevar su empresa al siguiente nivel.

Empecemos un fascinante recorrido por la plataforma Wormhole. Sin duda, te sorprenderá hasta el punto en el que no lograrás explicarte cómo no la probaste antes. A no preocuparse, ya que aún estás a tiempo.

Wormhole: ¿qué es?

Ya hemos destacado que Wormhole es una plataforma LMS. Sin embargo, ¿qué implica aquello? Dicho en pocas palabras, se enfoca, desde su fundación en el año 2008, en ayudar a empresas de todas partes del mundo a transportar sus procesos al universo digital para gozar de una experiencia de aprendizaje única. Esto, entre otras cosas, permite que los empleados se desarrollen profesionalmente con una mayor eficacia, creciendo y, como consecuencia, haciendo crecer a la organización en la que se encuentran.

Entonces, es un sistema destinado al aprendizaje y a la capacitación de empleados. Como si esto fuera poco, ha sido reconocida por Microsoft, el MIT y más. Por lo tanto, el que es una herramienta confiable está más que comprobado, en caso de que los comentarios positivos innumerables no fueran suficiente para convencer a uno de su practicidad.

Wormhole: ¿cuáles son sus ventajas?

Esta plataforma es maravillosa, ya que te ayuda tanto a ti como a la totalidad de tu personal. De todas formas, es posible que todavía tengas dudas sobre cómo exactamente consigue hacer esto. Por este motivo, a continuación, te nombramos algunas de las ventajas principales que implica el uso de Wormhole.

Permite llevar a cabo evaluaciones sin ningún tipo de dificultad porque cuenta con una interfaz sumamente intuitivo y fácil de usar. Así, te será muy simple y hasta más eficiente determinar el rendimiento de cada empleado específico, tendrás acceso a la información necesaria para decidir qué hay que mejorar y qué hay que premiar, etcétera. Este es un paso que ninguna empresa debería saltearse porque realmente hace a la diferencia.

También posibilita la autoevaluación, la cual es muy práctica para ver cómo un empleado se percibe y qué tan diferente es eso con lo que uno observa en el día a día. A partir de estas autoevaluaciones, se pueden ir tomando las medidas apropiadas para dar lugar a mejoras. A su vez, está comprobado que aquellas personas que deben recurrir a este proceso se vuelven más comprometidas en sus tareas porque quieren mostrar mejores resultados a futuros. El clima laboral incluso será uno muchísimo más agradable, uno en el cual de lujo estar inmerso, por lo cual es más que evidente por qué esta es un enorme beneficio que Wormhole coloca a nuestra disposición.

Va formando a tus empleados, dándoles nuevos conocimientos, desarrollando nuevas habilidades, sacándole a luz todo el potencial que ellos tienen. Eso se traduce a resultados óptimos. Tu empresa será la envidia de las demás porque tendrá un equipo de trabajo sin igual.

Cuenta con un catálogo donde aparecen muchos cursos con características diferentes, perfecto para ir seleccionando el que más nos sirva según el momento o la situación. Esto, además, significa que estamos ante una plataforma muy completa. Se va renovando de manera habitual, por lo cual siempre está agregando cursos y funciones que nos pueden interesar para asegurarse que el usuario tenga una experiencia excelente.

La relación entre precio y calidad es ejemplar. No representa un gasto para nosotros, sino que es una verdadera inversión que vale la pena realizar para seguir creciendo profesionalmente.

Entonces, como habrás podido ver, las ventajas que vienen con el uso de Wormhole son múltiples y cada una de ellas tiene un peso importante. En más, ni siquiera hemos hablado sobre el atractivo de muchas de sus características. Una de ellas es el denominado “micro learning” o “micro aprendizaje”.

El contenido se presenta mediante módulos de tamaño reducido porque eso hace que sea más fácil para uno ir reteniendo la información a medida que se avanza sobre las lecciones.

Otra característica es la gamificación. Resulta esencial porque se trata de una estrategia que hace que el aprendizaje no solo sea simple y fluido, sino también entretenido. Tus empleados no tendrán el menor interés en recurrir a cursos tedios, por lo que Wormhole es perfecto para ellos. Los cautivará desde el día uno con los programas que posee.

Por último, hay otra función que resulta pertinente señalar y es el análisis de datos. Es de esta manera que uno puede ir monitoreando los programas para desarrollar los talentos humanos, evaluando también cómo cada persona está trabajando y si hay que hacer algún ajuste para dar lugar a una estrategia más efectiva.

Conclusión

Wormhole es, sin lugar a dudas, una herramienta increíble que cambiará por siempre la forma en la que te mueves dentro de tu empresa y por el mundo laboral en términos más bien generales. Por este motivo, no deberías dudarlo un segundo más. ¡Dale una oportunidad a esta increíble plataforma para empezar a gozar ya mismo todas sus ventajas! Podemos garantizar que no vas a arrepentirte y tus empleados también estarán más que satisfechos con la implementación de este recurso.