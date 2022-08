Hoy se celebra el día del nutricionista

Es en conmemoración al nacimiento del Dr. Pedro Escudero, padre de la Nutrición en Argentina y América Latina. Su importancia en el desarrollo pleno de la vida de las personas.

Los estilos de vida cambian continuamente, cada vez surgen nuevos productos en el mercado y los tiempos que se dedican a la cocina disminuyen. Estas nuevas circunstancias son nuevos desafíos para los nutricionistas y sus intervenciones. A su vez, cada persona se encuentra inmersa en una realidad en particular y forma parte de la profesión comprenderlos y ayudarlos a tener un estado nutricional óptimo para desarrollar sus actividades diarias y que puedan expresar su máximo potencial.

Nutrirse y alimentarse

Muchas veces se confunde alimentación con nutrición. Comer no es nutrirse, con lo cual una elevada ingesta de alimentos no permite un correcto estado nutricional. Alimentarse significa incorporar alimentos; que incluyen cualquier tipo de sustancias que pueden o no tener valor nutritivo.

Mientras que nutrirse implica consumir alimentos de buena calidad nutricional, es decir, aquellos que aportan no solo energía sino también vitaminas y minerales. Esto permite el correcto funcionamiento del cuerpo y aprovechamiento de la energía ingerida.

Rol del Nutricionista

Desde el acompañamiento nutricional de determinadas enfermedades hasta la enseñanza de buenos hábitos alimentarios para promover la salud y prevenir enfermedades, principalmente, aquellas relacionadas con consumos excesivos que derivan en obesidad o hipertensión y diabetes o enfermedades por carencias como osteoporosis o anemias.

Cada persona tiene distintas necesidades nutricionales y que es por eso que nunca es bueno dejarse llevar por dietas de moda sino consultar con un nutricionista siempre.