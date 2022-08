Capacitación para empresas: cómo hacer para mantener la motivación laboral

¿Cómo hacer para que nadie en tu empresa pierda la motivación?

La jornada laboral puede pasar de ser un espacio dinámico y en movimiento, a ser algo completamente gris si un día nos encontramos haciendo “siempre lo mismo”. Muchas veces, las razones para que el trabajo se acumule o para que se cometan muchos errores en los procesos y procedimientos están relacionados a este tipo de actitudes.

Esta situación es más usual de lo que se espera, y de repente, un día nos encontramos con que nuestro personal está desanimado, aburrido, y contando los minutos para irse del trabajo, sin siquiera preocuparse por si algo se terminó de hacer, o -lo que es peor- cometiendo descuidos en su tarea.

Una manera de evitar estas situaciones, es comprender las razones profundas que llevan a ese estado al espacio laboral. Para eso, es importante conocer los casos más usuales en los cuales se encuadra estas situaciones.

A veces, puede relacionarse a la falta de alguna capacitación para empresas que ayude a retomar la iniciativa o a explicar cómo realizar una tarea. También, puede relacionarse a la falta de reconocimiento o de espacios de comunicación que permitan direccionar mejor tanto las posibilidades como los malestares que conviven dentro de cada trabajador. Y en otras ocasiones, se trata de fortalecer más a las áreas de Recursos Humanos y Comunicación para que puedan abordar todas las situaciones y proponer todo lo necesario para que los trabajadores se sientan a gusto.

Capacitación para empresas, ¿qué son y para qué sirven?

Las capacitaciones para empresas son todas las actividades planificadas orientadas a la formación del personal de una empresa. Es decir, hablamos de brindar las herramientas a las y los empleados para que puedan desarrollar lo mejor posible sus tareas y ofrezcan dentro de sus posibilidades, el mejor rendimiento posible.

Un empleador debe saber reconocer cuáles son las necesidades de formación que se requieren dentro de la organización, porque lo cierto es que gran parte de los problemas que se viven dentro del ámbito laboral, pueden resolverse con una preparación del personal dirigida, planificada y concienzuda.

Las capacitaciones de empresas permitirán modelar el perfil del trabajador idóneo. En momentos en los que vivimos los cambios que generan la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial, es imposible pensar un mundo laboral que no esté en constante cambio. Las capacitaciones tienen que suplir la falta de esos nuevos conocimientos y nuevos marcos.

Por otro lado, la planta de personal no siempre podrá capacitarse por fuera de su jornada laboral, por lo que no se puede esperar que cada empleado, individualmente, tome la iniciativa a formarse en algo nuevo. Por eso es tan importante que las empresas sean las que tomen esa iniciativa y que se propongan tomar la formación como parte de sus estructuras y cultura.

Los impactos de las capacitaciones podrán verse del corto al mediano plazo, mostrando que se puede mejorar la productividad cuando se enfoca en resolver los problemas detectados desde adentro y con trabajo en equipo.

Dar reconocimiento para confirmar el compromiso

Aunque tengamos personal altamente calificado, seguramente, alguna vez hemos notado que algunos trabajadores no terminan de hallar su lugar dentro de un área laboral. Esto también puede ser causa para que se pierda la motivación, que deriva invariablemente en la falta de compromiso como una constante que deteriora las ganas de progresar en el trabajo y con las relaciones laborales. Y si no se ataca a tiempo esta situación, entonces puede suceder que algunos empleados se vayan de la empresa, buscando el reconocimiento que no se le brinda en otros posibles trabajos.

Una organización puede acercarse a estos empleados y hacerles saber que son empleados valiosos, que son importantes. Cuando se logran objetivos productivos, cuando sucede algún hecho importante en sus vidas (como un casamiento, un nacimiento, etc.) poder reconocerlos con premios y/o obsequios hará que puedan valorar y comprometerse más con su ámbito laboral.

Siempre hay que recordar que más allá del producto o servicio que se comercialice, una organización no existe sin su gente. Por eso es clave saber mantener los equipos de trabajo.

Si hay conflictos, afinar la escucha

Un mal clima laboral puede suceder, y lo peor que puede pasar es que se naturalice, ya que lleva a que los conflictos escalen y se resuelvan de las peores maneras imaginables.

La existencia de un clima laboral difícil es un indicador de que los canales de comunicación fallan o no existen. Por eso, es importante que las áreas de Recursos Humanos puedan habilitar canales de comunicación y de resolución de conflictos. Este tipo de acciones permiten que los empleados no entren en conflicto o que, si es que el conflicto existe, se profundice y llegue a instancias mayores.

La comunicación en el centro

Toda organización sabe lo importante que es mantener una comunicación fluida. Por eso, las áreas de comunicación se valorizaron, y más después de la pandemia de COVID19. La comunicación se piensa en dos niveles. Por un lado, está la comunicación externa, que se encarga de mostrar, promover y reforzar la imagen de una empresa hacia el afuera en general y a su público.

Luego, tenemos a la comunicación interna, que involucra a los empleados directos de la empresa. La comunicación interna tiene que facilitar toda la información necesaria a los trabajadores y en sus múltiples aristas.

Uno de ellos, es poder informar a los empleados de todos los cambios institucionales, eventos de la institución o situaciones de fuerza mayor (por ejemplo: un corte de luz programado) para facilitar el día a día en la jornada laboral.

También debe poder acercar todos los requerimientos propios de la relación laboral de manera sencilla: derechos, obligaciones, etc.

La comunicación interna debe ser muy bien pensada, ya que no siempre lo que se comunica en un mensaje se corresponderá con lo que se percibe desde el otro lado. Para que sea realmente efectiva, la comunicación interna debe fomentar la participación para poder comprometer de manera activa a cada persona que es parte de la empresa.