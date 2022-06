Solidario, hizo una colecta para un hombre que pidió que no le corten la luz

Un lecturista de Edesal, empresa eléctrica de San Luis, realizó una colecta para ayudar a un usuario que le había dejado una carta en el medidor de la luz para que no le corten el servicio porque se encontraba sin trabajo y mantenía a sus dos hijas. .

El hecho se inició el pasado viernes cuando Xavier Emiliano Rubilar, se encontraba realizando el habitual recorrido por el barrio 900 Viviendas ubicado en la ciudad de La Punta y en una casa encontró una nota dirigida a él: "Por favor no me corten la luz, me quedé sin trabajo. Estoy solo con mis dos hijas, en cuanto pueda voy a pagar la luz. Por favor y gracias", rezaba el cartel que dejó un hombre colocado en el medidor.

Trae leer el escrito, Rubilar decidió solicitar ayuda por medio de las redes sociales y colocó un mensaje: "Me gustaría darle una mano a este hombre, él no sabe nada, ni va saber quién se la pagó, pero se va a encontrar con un lindo regalo para el Día del Padre.

Ayúdenme por favor".

Desde ese día junto a la organización "Musawa Musawa Movimiento Solidario" comenzaron una colecta a través de Mercado Pago ya que el vecino adeudaba $32.999 y, tras el pedido que conmovió a la comunidad, el domingo, luego de lograr reunir el dinero, se pagaron las cuatro boletas, según informó El Chorrillero.

"Ya se le entregó este hermoso regalo del Día del Padre a este hombre. Pude comunicarme con él personalmente y realmente les agradece de corazón, con los ojos brillosos me contaba que al enterarse ayer por Musawa Musawa lo que había sucedido no lo podía creer y lloraba junto a una de sus hijas. Gracias a Dios llegó esa carta a mis manos y entre todos le dimos una mano", escribió Rubilar en sus redes sociales.

El trabajador contó que gracias al aporte solidario se recaudó $49.729 y el resto del dinero se lo transfirió al hombre. .

"Él no podía creer, ni entender esto. Gracias porque aún hay gente dispuesta a ayudar", culminó Rubilar.