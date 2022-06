Nuevo trámite obligatorio: ¿Qué se les exigirá a los argentinos?

Europa se prepara para un nuevo sistema de autorización y control de pasajeros a partir de 2023 y con un objetivo principal: acabar con las migraciones ilegales. En primera instancia y como aspecto positivo para todo viajero que vaya al viejo continente, es la creación del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que consiste en una forma más dinámica y sencilla.

¿De qué se trata?

Es un nuevo permiso de acceso que será de forma electrónica y que realiza un seguimiento de los visitantes que no necesitan una visa para acceder al espacio Schengen. Esta nuevo permiso será para los países de dicho espacio y con la particularidad que no será para toda la Unión Europea. De esta forma, ETIAS lo que mejorará es la seguridad interna de Europa y además habrá un control de seguridad adicional para los viajeros que provengan de países que no requieren una visa para ingresar al espacio Schengen por un máximo de 90 días.

En ese grupo entra Argentina, que necesitará tener una aprobación previa para poder ingresar, a través del sistema on-line. El mismo se completa a través de un formulario con los datos personales, ciudadanía, teléfonos y también experiencia laboral, como antecedentes médicos, penales e información adicional, en caso de ser familiar de personas residentes.

El valor será de 7 euros, mientras que para menores de 18 años será gratis. El mismo será revisado por sistemas de seguridad SIS, VIS, Europol Data, Interpol y luego se notificará a la persona. En caso de que el sistema rechace el pedido, se informará el motivo y también se dará la opción de poder regularizar la situación para volver a intentarlo. El ETIAS será por tres años o hasta el vencimiento del pasaporte. Cabe aclarar que paralso argentinos, el permiso de estancia para quedarse en Europa seguirá siendo de 90 días, pero permitirá facilitar futuros viajes a Europa.