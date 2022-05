La Fundación Andreani y la Fundación Bunge y Born organizan un workshop con Daniel Canogar y más de 30 artistas

Por la visita de Daniel Canogar, artista español-estadounidense referente de artes visuales a nivel internacional, se organizó un workshop destinado a artistas de todo el país: “Inteligencia artificial como herramienta creativa”. Gracias al esfuerzo mancomunado de las instituciones, se convocaron a más de 35 artistas de todo el país para poder participar de la experiencia, inspirando los proyectos artísticos potenciados por el uso de la tecnología.

Daniel Canogar, es reconocido por el uso de inteligencia artificial y de tecnología LED como herramientas creativas, como así también la realización de videoproyecciones generativas e intervenciones en el espacio público a gran escala.

Está realizando diferentes actividades organizadas por ambas instituciones, con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Dentro de su agenda, organizaron un workshop para 35 artistas de todo el país y una clase magistral abierta al público, con acceso libre y gratuito, que tiene como objetivo potenciar la formación de artistas que trabajan en arte, ciencia y tecnología a nivel nacional.

Invitación especial

Optimizando cada espacio de la visita de Daniel Canogar, figura representativa del arte, se organizó un workshop destinado a artistas de todo el país: "Inteligencia artificial como herramienta creativa". Diez de ellos que vivían fuera de la provincia de Buenos Aires accedieron a la oportunidad gracias a las becas gestionadas por la Fundación Andreani y la Fundación Bunge y Born, cubriendo los traslados y el alojamiento. La actividad tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en las instalaciones de la Fundación Andreani.

Entre los artistas que estarán presentes se encuentran Alejandra Barrotto, Jorge Castro, Laura Colombo y Alberto Gigena que vendrán desde Córdoba, del mismo modo que Federico Gloriani, Gala González Barrios, Laura Benech, Agustín Miguez y Carla Beatriz Tortul lo harán desde Santa Fe, Flavio Bevilacqua de Neuquén, Ramiro Guillén de Chaco, Cristina Rubia de San Juan y Ernestina Pisarello de Corrientes. A su vez, Fabiana Barreda, Laurence Bender, Julieta Wandeleer, Natalia Forcada, Pablo Logiovine, Rodolfo Marqués, Juan Miceli, Guilermo Motti, Fernanda Mugica, Ausel Muñoz García, Laura Olalde, Maximiliano Parlagrecco, Mathi Gatthi, Valeria Real, Elías Sarquis, Luciano Zini, Sol Vernier, residentes de Buenos Aires, también participarán del encuentro.

El jueves siguiente, permitiendo masificar las iniciativas innovadoras tanto para el arte como para la tecnología, se dará una clase magistral abierta al público, con acceso libre y gratuito. Ofrecerá un recorrido por la obra del artista: media art, soportes audiovisuales expuestos, la práctica de la instalación, new/old media (nuevos y viejos medios), lo analógico y lo digital, procesos de trabajo, entre otros. La misma se realizará el jueves 2 de junio a las 16 horas en las instalaciones del CCEBA, Paraná 1159, CABA.

La Fundación Andreani y Fundación Bunge y Born, con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), son los organizadores de la visita al país del artista español estadounidense.

Quién es Daniel Canogar

Daniel Canogar es uno de los mayores referentes de las artes visuales a nivel internacional; trabaja en el campo del arte tecnológico, es especialista en fotografía y video, imagen proyectada e instalación artística. Con sus trabajos busca reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el ser humano y los cambios en la forma de habitar el mundo.

“No estamos hechos para el mundo que hemos creado. La tecnología se nos ha ido de las manos. Por eso es importante que la hagamos nuestra y la incorporemos a nuestra dimensión humana. Si no, se volverá en nuestra contra”, asegura.

Nació en Madrid (1964), hijo de padre español y madre estadounidense, su vida y su carrera se ha dividido entre España y Estados Unidos. Comenzó formándose en el mundo de la fotografía, luego se interesó por las posibilidades de la imagen proyectada y la instalación artística.

Sus trabajos se han expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; The Phillips Collection, Washington D.C.; el Palacio de Velázquez, Madrid; Galería Max Estrella, Madrid; bitforms gallery, Nueva York; Wilde Gallery, Ginebra; Galerie Anita Beckers, Frankfurt; Eduardo Secci Contemporary, Florencia; Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona; Museo Alejandro Otero, Caracas; Museo de Historia Natural, Nueva York; Museo Andy Warhol, Pittsburgh y Mattress Factory Museum, Pittsburgh, entre otros.

Ha creado obras públicas de carácter monumental como Amalgama El Prado, una proyección generativa sobre la fachada del Museo Nacional Del Prado, a partir de la colección de pintura del museo (Madrid, 2019); Storming Times Square, una video intervención en 47 de las pantallas de Times Square (Nueva York, 2014); Constelaciones, el mosaico creado para dos puentes peatonales que cruzan el río Manzanares en el Parque Madrid Rio (Madrid, 2010); y Asalto, una serie de video proyecciones sobre monumentos emblemáticos, presentado sobre los Arcos de Lapa (Río de Janeiro, 2009).

Entre sus proyectos expositivos destacan las exposiciones individuales “Hidden Tiles” en Wilde Gallery (Basilea, 2021); “Amalgama Phillips” en The Phillips Collection (Washington D.C., 2021), “Reverberations” en Kornfeld Gallery (Berlin, 2021); ”Latencies” en Anita Beckers Gallery (Frankfurt, 2021); “Billow” en bitforms gallery (Nueva York, NY, 2020); “Echo” en galería bitforms (Nueva York, NY, 2017) y la instalación Synaptic Passage para la exposición “Brain: The Inside Story”, en el American Museum of Natural History (Nueva York, NY 2010).

