Cuantas más infracciones, menos puntos para manejar

Con la oficialización del decreto que establece el sistema de scoring vial a nivel nacional, comenzó a correr un vertiginoso plazo para su instrumentación en todo el país. Las provincias tienen menos de sesenta días para instrumentar el descuento de puntos por infracciones en las licencias de conducir, lo que implica que las multas pasaran a costar, además de dinero, plazos progresivos de inhabilitación para manejar.

La medida, impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene como finalidad central generar una nueva conciencia vial que fomente la responsabilidad ciudadana y colectiva a todos los argentinos. Con este propósito, el nuevo sistema de scoring nacional otorga una base de 20 puntos a cada conductor y conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir y, como consecuencia de cometer infracciones, se procederá a descontar puntos hasta alcanzar la inhabilitación.

Tal como establece el sistema - pendiente de aplicación desde el año 2011- aquellos conductores que pierdan por primera vez los 20 puntos asignados por infracciones acumuladas quedarán inhabilitados para conducir por 60 días; la segunda vez el plazo aumentará a 120 días, y la tercera, 180 días. Luego se irá duplicando, sucesivamente. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos. Para el recupero de puntos, los automovilistas podrán además efectuar cursos como los de “Seguridad vial y la cultura”, “Cómo generar hábitos responsables” y “Conducción Segura”, entre otros.

La realización y aprobación de estos cursos otorgará un máximo de 4 puntos cada uno, aunque no podrán ser efectuados con una periodicidad menor a dos años en el caso de los conductores particulares, y de un año en el caso de los profesionales. Cuando no se hayan recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de dos años y se tenga un saldo parcial mayor a cero, el conductor recuperará la totalidad de los puntos. Para hacerse una idea de cómo será el descuento de puntos por infracciones puntuales, basta considerar que circular con la licencia vencida costará 5 puntos; circular sin Revisión Técnica Obligatoria, 4; circular sin casco, 5: circular sin cinturón de seguridad, 4: no respetar semáforos, 5; conducir alcoholizado, 10: no respetar límites de velocidad, entre 5 y 10 (según el exceso sea mayor o menor al 30%), conducir inhabilitado, 20; y participar de picadas en la vía pública, la misma cantidad.

Con la entrada en vigencia plena del scoring nacional y una vez que todas las jurisdicciones completen el proceso de adhesión, “todas las personas van a ser iguales ante la ley de tránsito, y van a tener que enfrentar las mismas consecuencias al momento de cometer infracciones que pongan en riesgo la seguridad y la vida, tanto propia como la de los demás”, destacaron desde el Ministerio de Transporte.

“El scoring busca romper con una vieja tradición en nuestro país donde las infracciones de tránsito se resuelven con dinero. Este nuevo sistema viene a terminar con esa lógica. Manejar es una responsabilidad”, destacó por su parte Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La implementación del scoring nacional fue acordada por todas las provincias en la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, desarrollada hace un mes.