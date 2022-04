El Sindicato de Empleados de Comercio de Junín refuerza los servicios a afiliados

En diálogo con Democracia, el máximo dirigente del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, Federico Melo, se refirió a la compleja situación actual que atraviesa el país y la manera que tiene el gremio de brindar sus servicios en materia de Salud y también beneficios sociales en general, como así también a nivel nacional, lograr una paritaria de casi el 60 por ciento de incremento salarial, de manera escalonada.

La organización

Respecto a cómo se habían organizado para continuar brindando servicios durante la pandemia y actualmente, con la vuelta de las actividades, el dirigente gremial explicó: “Durante la pandemia tratamos de articular los servicios a distancia y estar en contacto con el afiliado y beneficiario en forma permanente”. “Ahora – continuó diciendo Melo- que estamos saliendo de esta crisis sanitaria, estamos reforzando la cantidad de beneficios que teníamos, los ya existentes y agregando algunos más, como el servicio que empezamos a brindar hace muy poco, la Colonia de Adultos Mayores, que funciona en nuestro Complejo Deportivo con el traslado con los colectivos propios”.

Al respecto, el dirigente dijo que se había logrado mediante un convenio con el C.E.F. para que todos los adultos mayores del gremio mercantil, en esta reactivación social que se está viviendo, pudieran tener su espacio, un lugar de recreación y de actividad física. Otro de los servicios impulsados por el gremio es la Escuela de Música, que se creó durante el 2021 con mucho éxito, donde participan más de 40 chicos y adultos. “Este año contamos con una presencia muy importante de beneficiarios queriendo aprender algún instrumento. Funciona en los altos de la farmacia sindical de calle Gandini, en un SUM creado hace muy poco, con la coordinación de Javier Carpinella”, señaló.

Más servicios

Además de las novedades mencionadas anteriormente, continúan brindándose los servicios sociales de siempre, que resultan de mucha utilidad para los afiliados al gremio como son Optica, Farmacia, el Complejo Deportivo del SEC, que durante el verano fue centro de una participación muy importante de los socios y sus familias. “Fue una buena temporada. Lo revivimos como hacía mucho que no lo hacíamos con la presencia de 2.500 socios que sacaron su temporada”, acotó Melo.

En materia de Salud, según lo manifestado por el entrevistado, el SEC apunta a que haya una presencia constante de médicos clínicos y especialistas en los consultorios de la organización, tanto en Junín como en la zona, reordenando también los pueblos que pertenecen a la actuación del Sindicato como son Alem, Arribeños, Arenales, O´Higgins, Baigorrita, Morse, Agustín Roca, Agustina. “Queremos que todos tengan presencia de los servicios del Sindicato, tanto en salud como sociales”, agregó.

Consultado si los afiliados debían venir a Junín para atenderse o eran atendidos en sus localidades, el dirigente explicó: “Cada pueblo tiene una corresponsalía, que ayuda para hacer los trámites cotidianos. Cuando son cuestiones de salud específicas, los afiliados se trasladan a nuestros consultorios de Junín. Y cuando son cuestiones ambulatorias, estamos reforzando el servicio para que cada pueblo tenga presencia de su médico clínico, para el control anual que pueda realizar el afiliado. No obstante ello, generalmente muchos de los beneficiarios ya están acostumbrados a venir a Junín por los servicios”.

Sostén

A pesar de los tiempos complicados, desde el SEC tratan de brindar todos los servicios de siempre y también más, como una forma de ayudar a los afiliados. “Permanentemente estamos tratando de sostener todos los servicios que brinda el sindicato y de sumar algunos más. Desde la institución siempre entendimos que los servicios de alguna manera constituyen un salario indirecto que le generamos al trabajador y una ayuda a nuestros adultos mayores, nuestros jubilados, que siempre estuvieron aportando y siendo parte de nuestra institución”, destacó.

“Más que nunca hoy tratamos de reforzar, sostener los beneficios de salud como los beneficios sociales. Ahora se reactivaron los encuentros presenciales así que nuestros salones de fiestas se pusieron nuevamente en funcionamiento. Estamos trabajando muy fuerte en la parte de farmacias para que aquel vecino, aquel socio que acuda a ella pueda encontrar todos los medicamentos que requieran y a un precio subsidiado, con un descuento importante que hace nuestro gremio y nuestra mutual, para ayudar a la economía familiar y a nuestros adultos mayores”, apuntó Federico Melo.

Paritarias

“Este primero de mayo que nos encuentra con una situación compleja en nuestro país y con nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios discutiendo las paritarias de las diferentes ramas que tiene nuestro convenio. Por una de ellas, la rama general, ya se acordó un porcentaje de casi el 60 por ciento de aumento, con una cláusula de revisión para poder ajustar el salario en el caso de que el porcentaje inflacionario supere lo acordado”, destacó Federico Melo.

“Estamos viviendo momentos difíciles en la economía argentina donde hay una incertidumbre mensualmente ante el crecimiento de la inflación. Ojalá podamos ser más optimistas y tener un mejor pasar. Por lo pronto nuestra paritaria cerró en un 59,3 por ciento, escalonado, y trabajando desde la Federación para cerrar las diferentes ramas como la cerealera, en un porcentaje similar”, dijo.

Trabajo informal

Respecto a la informalidad observada en el trabajo dentro de los comercios, donde hay empleo en negro, Federico Melo opinó: “la informalidad, si bien es una deuda de muchísimos años, nos preocupa. Justamente esta semana que pasó estuve hablando con el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación solicitándole que tengamos más presencia en el control de trabajo informal, por lo cual estamos realizando operativos de inspecciones”. “Venimos de una pandemia que acentuó cierta informalidad. Tenemos que trabajar para que podamos volver a la formalidad de esos trabajadores, para que ellos tengan su cobertura de obra social, que en su salario realmente repercuta la paritaria”, manifestó.

El sindicalista dijo que durante la pandemia muchos trabajadores en relación de dependencia pasaron a la informalidad total o se habían reconvertido en “monotributistas”, como una forma de encubrir la relación de dependencia. Por lo expuesto, Federico Melo consideró que la informalidad tenía que ser un tema de agenda del gobierno nacional. “Las instituciones, como los gremios, las cámaras, podemos colaborar en búsqueda de regularizar esa situación que afecta a tantos trabajadores. Si este problema no se aborda integralmente tanto desde el Estado Nacional, como Provincial y desde las instituciones que estamos dentro de esa complejidad como somos los sindicatos y las cámaras, es muy difícil abordarlo únicamente desde nuestro lado”, afirmó para luego señalar que el poder de policía, de control, lo tenía el Ministerio de Trabajo. “Nosotros obviamente colaboramos en la verificación, en el relevamiento, pero si este tema no está en agenda es muy difícil poder abordarlo y solucionarlo”, opinó. Al termino de la nota, a través de este medio Federico Melo mandó un saludo a todos los trabajadores, y a los de Comercio en particular, con motivo del Día del Trabajador.