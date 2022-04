La venta de repuestos en Junín crece y se extiende a una amplia Región

Embragues Don José es un local comercial ubicado en calle Rivadavia 1056 dedicado a la venta de repuestos de embragues de todas las marcas y para todo tipo de vehículos y maquinarias agrícolas. En diálogo con Democracia, Oscar Otermin, dueño del negocio, explicó que la venta de repuestos de embragues se basa fundamentalmente en placas y discos, entre otras partes de ese mecanismo del vehículo fundamental para el funcionamiento del mismo. Vale destacar la trayectoria de Oscar, quien desde los 15 o 16 años se dedica a esta actividad, como empleado y actualmente dueño.

Cabe aclarar que en Embragues Don José no colocan el embrague sino que solamente venden el repuesto, por lo cual trabajan directamente con los mecánicos y también con los propietarios de vehículos que van a comprar al negocio. No solo venden repuestos de embragues en Junín sino también en la región y hacen llegar los productos a quienes compraron a través de comisionistas.

En Embragues Don José uno puede ver repuestos de embragues de distinto tipo, sea para autos, camionetas, camiones, tractores, cosechadoras y mucho más.

Sus proveedores provienen de Buenos Aires, Chivilcoy, Venado Tuerto, para conseguir piezas del sistema de embrague como levas, resortes, plaquetas, discos nuevos, discos engomados, pastillas sinterizadas, etc. “Nosotros trabajamos con los mecánicos, quienes desarman los vehículos y me traen el embrague para reparar o si no, compran nuevo. Hay también consultas de la gente por embragues de vehículos que no son comunes, para saber si hay repuestos o hay que pedirlo nuevo. En general se consiguen todos, aunque ahora está medio complicado por la aduana”, dijo.

En el Día del Repuestero automotor, cabe destacar la labor que cumplen este rubro de comerciantes, tan necesarios en la comunidad, y que están al servicio del sector productivo también porque hacen posible las reparaciones consiguiendo las piezas para ello. Es así que los repuesteros siempre tienen trabajo, principalmente los de Junín, distrito que está en el centro de una zona productiva, con herramientas de trabajo como son los vehículos y maquinarias agrícolas.