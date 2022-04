Elon Musk: de niño prodigio a dueño de Twitter

Elon Musk es ahora el nuevo dueño de Twitter. Suma así, una empresa más en su haber. El empresario, que es directivo de Space X, SolarCity, The Boring Company, Open AI y Neuralink, tiene un patrimonio estimado de 264 mil millones de dólares.

Pero su historia comienza mucho antes. Más precisamente el 28 de junio de 1971 en Pretorio, Sudáfrica. En esa fecha y en ese lugar nació Elon Musk. Luego llegaron sus hermanos Tosca y Kimbal. Se crió con su padre, Errol Musk, de profesión ingeniero y una persona a la cual el directivo de Tesla clasificó, en más de una oportunidad, como un hombre cruel. Sus padres se divorciaron cuando tenía 10 años de edad. Al comienzo se fue a vivir con su madre, la modelo Maye Musk, pero luego se mudó con su padre porque pensó que no era buena idea que estuviera solo. Con el tiempo se arrepintió de esa decisión.

Según contó, Errol era capaz de castigarlo durante horas cada vez que hacía algo que a él le parecía que estaba mal. Alguna de las tantas actitudes que repudió de su padre está el hecho de que el hombre se haya casado, en 2017, con quien fue su hijastra, Jana Bezuidenhout. Ella es hija de Heidi, con quien Errol se casó cuando Jana tenía cuatro años. Creció y se crió junto a Erroll y Heidi. En 2018 tuvo un hijo con el que fue su padrastro, Errol. Pero no sólo la figura paterna fue un tormento para Musk. Tampoco fueron fáciles sus días en el colegio, donde era víctima de bullying constante al punto tal de que una vez lo tiraron por las escaleras y tuvo que ser hospitalizado. “Era horrible”, reflexionó Musk, contó en la biografía que escribió el periodista Ahslee Vance: Elon Musk, el creador de Tesla, PayPal y SpaceX que anticipa el futuro.

El estudio, su avidez por la ciencia y el saber fueron siempre su refugio. A los 12 años desarrolló su primer videojuego, que está online. Por aquel entonces llegó a descubrir el libro Guía del autoestopista galáctico (The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy) de Douglas Adams que, según dijo, lo marcó profundamente. A partir de allí entendió que había que aprender a hacer las preguntas correctas. Eso era más importante que focalizarse en las respuestas.

A los 19 años de edad dejó Sudáfrica y se mudó a Canadá. Allí estudió en la Universidad de Queen, en Ontario, y luego se fue a la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, donde finalizó una licenciatura en economía y luego otra en física. El siguiente paso fue viajar a Estados Unidos, para ir a la Universidad de Stanford y obtener un doctorado pero al tiempo dejó sus estudios para fundar su primera compañía, Zip2 Corporation, dedicada a gestionar sitios web. En este emprendimiento trabajó con su hermano Kimbal.

Luego vendieron la compañía por USD 40 millones. El paso siguiente para los hermanos fue comenzar a trabajar en el proyecto X que fue el precursor de lo que luego sería PayPal.

Lo que siguió fue un crecimiento meteórico y la creación de una gran cantidad de empresas: Tesla, para el desarrollo de vehículos autónomos; Space X, que revolucionó el mercado con el uso de cohetes reutilizables; y The Boring Company, con el propósito de instalar túneles donde se pueda circular a toda velocidad en cápsulas de Hyperloop.

También creó Solar City, que está focalizada en la energía solar y Neuralink, con la cual pretende desarrollar una interfaz cerebro computadora. Su interés en el avance de la inteligencia artificial también quedó de manifiesto cuando fundó, junto a Sam Altman, OpenAI, una organización sin fines de lucro que busca promover el desarrollo de IA con el objetivo de beneficiar a la humanidad, según se declara en su página oficial.

Como si todo esto fuera poco ahora es dueño de Twitter, la plataforma que más ha usado para comunicar sus ideas, proyectos y opiniones. ¿Qué cambios llegarán de la mano de esta adquisición? Todavía es pronto para saberlo pero se puede inferir que se harán modificaciones para transparentar el algoritmo detrás de esta red. El otro punto que le interesa a Musk es que este sitio sea una verdadera “plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad”, según declaró tras la firma del acuerdo. Y, sí, probablemente también llegue el botón de editar tweets (una función solo disponible, de forma limitada, para la versión Twitter Blue) para todos los usuarios. ¿Será así? El tiempo lo dirá.