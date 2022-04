Twitter fue vendido por 44.000 millones de dólares

El multimillonario Elon Musk (el hombre más rico del mundo y el presidente ejecutivo de Tesla) compró Twitter, la red social del pajarito azul, una de las plataformas más influyentes en el mundo. Esto fue anunciado por varios medios estadounidenses. Anteriormente el empresario sudafricano había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter a un total de 2.890 millones de dólares y, debido a esto, las acciones habían subido un 25%.

Es por eso que ahora adquirió la totalidad de la red social por 44.000 millones de dólares. Esto lo anunció a través de un comunicado, en el que también dijo que “la libertad de expresión es la base para que una democracia funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”.

“También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”, añadió al respecto.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means