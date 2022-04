Una vida y después: el boom de actividades en los adultos mayores

Los adultos mayores demuestran a diario que no hay edad para aprender, ejercitarse, conocerse, compartir y disfrutar. La oferta de actividades en Junín se diversifica y la convocatoria es notable. Desde la actividad física hasta el turismo y la historia. A diario, las personas más grandes de la ciudad demuestran que hay mucho por hacer.

La Organización Mundial de la Salud nombró a este fenómeno “envejecimiento activo”, y lo define como “el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida”. A partir de diversas propuestas, tanto municipales, como barriales y universitarias, la adultez mayor se ha convertido en un motor de actividad, como modo de entablar con el resto de la sociedad una relación recíproca y funcional.

Para abordar el fenómeno en sus múltiples aspectos, Democracia consultó a funcionarios locales, especialistas en la materia, responsables de instituciones y vecinos de la ciudad, que otorgaron su postura respecto a la tendencia que es un hecho a nivel mundial.

Cambio de paradigma

Consultada por este diario, Cecilia Herón, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Gerontología y ex directora de Tercera Edad y Discapacidad del municipio, destacó que “ha habido una explosión demográfica de los adultos mayores en términos cuantitativos”, signada por la mayor esperanza de vida alcanzada a nivel mundial, que, en consecuencia, obliga a “reconfigurar la vejez”.

“Aún no pudimos cambiar el imaginario respecto a la persona mayor”, señaló la especialista, y, a su vez, puntualizó que “la imagen del adulto mayor sentado en la plaza con el pelo blanco ya es obsoleta”, lo que es evidente en el nivel de actividad de dicho sector.

Al respecto, Adriana Summa, titular del área de Adultos Mayores del Gobierno de Junín, señaló que “la vida no termina con la jubilación”, de lo que los mismos protagonistas han tomado conciencia. “El criterio no puede ser la variable cronológica”, agregó Herón, que explicó que “la voluntad no tiene edad”.

Asimismo, Aldana Ostolaza, a cargo del Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (Pepsam), afirmó que “el envejecimiento no tiene que ver con la funcionalidad”, y por ello llama a derribar los “prejuicios en torno a la vejez”.

El nuevo paradigma de la adultez mayor, expresada no sólo en el concepto de envejecimiento activo, sino también en las acciones concretas emprendidas diariamente por el sector, evidencia que “hay muchas vejeces posibles”, explicó Herón, quien también llamó a toda la sociedad a ser partícipe del cambio de perspectiva y eliminar la “carga peyorativa que tiene esta etapa de la vida”.

Amplia oferta

Los adultos mayores dedican tiempo a sus quehaceres, dan cabida a sus intereses y deseos, y dejan atrás los resabios de una vida de trabajo y obligaciones. En dicho sentido, generar vínculos, viajar, aprender, estimular la cognición y ejercitarse físicamente es, para muchos, parte de su nueva vida.

Indudablemente, la histórica perspectiva respecto a dicho sector poblacional estuvo signada por la atribución de actitudes y características fijas. Al respecto, Herón señaló que “la vejez es un colectivo muy heterogéneo, no se puede estereotipar” y que, al igual que otros segmentos de la sociedad, “obedece a distintos targets y perfiles”, más allá de la edad, que ha pasado a ser sólo un número para muchos adultos mayores.

Asimismo, la especialista destacó que “hay que dar respuesta a la diversidad de perfiles desde el Estado”, a través de “distintos dispositivos de participación y oferta de actividades”. De ello se desprende lo expresado por la titular del área de adultos mayores, que señaló que “se trabaja de forma continua para los adultos mayores”, a través de la asistencia, contención y acompañamiento, así como también con la oferta de talleres, en conjunto con clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados

El Club de los Abuelos es una institución de más de 40 años de trayectoria, icónica y de suma popularidad en el sector. En diálogo con Democracia, su presidenta, Lida Manzone, detalló que funcionan como “una familia grande”, que comparte talleres, capacitaciones y encuentros a diario. De acuerdo a Manzone, “los adultos mayores quieren salir, frecuentar a sus pares y disfrutar”, y ese es el rol que tiene la institución. “Particularmente, a mí me hizo muy bien el club”, agregó.

Cabe señalar que, entre las iniciativas locales, el Pepsam, programa surgido hace 17 años, tiene gran convocatoria. Al respecto, Ostolaza destacó que se trabaja “desde el concepto de la educación permanente”, y por ello se diseñó “un espacio dedicado a personas mayores que quieren seguir aprendiendo”.

“Lo que proponemos es para y con ellos”, agregó la directora del programa, que señaló que se atiende “a sus necesidades y demandas” para determinar la oferta de talleres y ciclos formativos.

Gimnasia, yoga, arte, reciclado, corte y confección, danzas, canto, teatro, estimulación de la memoria, reflexión, historia, turismo, escritura, lectura y uso de herramientas digitales. Los adultos mayores realizan múltiples actividades a diario en la diversas instituciones de la ciudad. En dicho sentido, Herón destacó que “las sociedades civiles son muy importantes”, puesto que “hacen que la vida de los vecinos sea más linda”.

No obstante, es ineludible que la pandemia también ha dejado secuelas sobre la participación y el involucramiento. Democracia dialogó con representantes del centro de jubilados “Siempre Primavera”, comprometidos con la causa y fieles representantes de una adultez mayor activa. Eloy Balbi, secretario de actas, señaló que “la pandemia tuvo consecuencias negativas sobre el nivel de actividad”, y desde el centro aguardan su recuperación con propuestas.

Por su parte, Carlos Benítez, secretario general, explicó que cuentan con el “apoyo incondicional de Pami y Anses” para brindar un servicio a los vecinos, pero lamentó que “la cuestión económica atenta contra la participación”. Ana María Miguel, vicepresidenta de la comisión, destacó que esperan que la exhibición de partidos de fútbol en el centro recupere parte de lo perdido tras la emergencia sanitaria.

La actividad física, con gran convocatoria

Es indudable que, entre las múltiples propuestas con las que cuentan los adultos mayores en la ciudad, el cuidado de la salud física es una de las más populares.

Franco Anselmo Krivocapich es profesor de educación física y dicta el taller “Actividad física para una vida más saludable” en el Pepsam. En diálogo con democracia, destacó que se trabaja fundamentalmente “el equilibrio, fortalecimiento de los músculos, la concentración y la memoria”, aunque advirtió que lo más importante de la actividad es “la risa, la diversión, el humor, la alegría y la socialización”.

Asimismo, la actividad del profesor no se agota en las clases semanales, sino que explicó que el grupo también realiza actividades extra, como “almuerzos, cenas, picnics, y clases en conjunto con otros talleres”. La incorporación de hábitos de vida que contribuyen al bienestar físico y psicológico es también una arista fundamental de la propuesta.

Contrario a lo acontecido en otras instituciones, Franco destacó que, en su caso, “el boom se produjo en la post pandemia”, y el taller cuenta actualmente con 35 inscritos. “En mi opinión, la gente se dio cuenta que la actividad física hace bien, sobre todo luego de estar encerrados tanto tiempo”, agregó.