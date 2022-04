Productores agropecuarios de Junín y la Región marcharán en contra del Gobierno

Productores agropecuarios de Junín y la Región estarán presentes en la movilización que realizará hoy el campo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (23A), para manifestar su descontento con el Gobierno nacional.

Cerca de las 10.30 habrá una concentración en la confluencia de las rutas 8 y 9, que se convierte en Panamericana, tras lo cual los productores avanzarán hasta General Paz y Libertador, donde cerca del mediodía van a sumarse los tractores. La manifestación culminará a las 15 en Plaza de Mayo. “Los pedidos son muy diversos. Queremos una Argentina más predecible, en la que no haya una interna que nos tenga presos y rehenes y no nos permita trabajar o producir. Que la incertidumbre y los cambios de rumbo permanentes no nos permitan salir adelante”, afirmó al respecto, el productor y concejal de Junín, Rodrigo Esponda.

“Hoy en día estamos pensando en la explotación de trigo y con los costos y la voracidad fiscal intervencionista que tiene este gobierno no vamos a poder sembrar. Estamos pidiendo respeto a la constitución, a las libertades individuales, a la propiedad privada y a la Corte Suprema”, agregó. “Para ser concreto estamos buscando que de una vez por todas tengamos un país normal donde el presida y tengamos la posibilidad de vivir un poco más tranquilo y con mayor previsibilidad”, subrayó.

“Achicar el aparato gubernamental”

Entidades del campo realizarán un tractorazo en reclamo contra el pago de impuestos en el sector agropecuario y con la exigencia de que se eliminen las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, entre otros aspectos de la política agropecuaria.

Aníbal Barraco, productor que forma parte de la Cuenca Noroeste y Sureste de Piedritas, confirmó la presencia de la entidad en la marcha y aclaró que no asistirán con tractores, por el alto costo del flete en carretones para llegar a Capital Federal. Otras entidades agrarias de la región (Ameghino, Trenque Lauquen, Rivadavia, entre otras) también confirmaron la presencia. Barraco remarcó los ejes de la protesta: “Bajar el gasto político para disminuir la inflación”, porque “el sector productivo y la ciudadanía en general no soportan más presiones fiscales”, para lo cual es necesario “achicar el aparato gubernamental”; y se planteó que “los gobiernos nacional, provincial y municipal deben ser eficientes en su labor con funcionarios aptos para los cargos que ocupan”, porque están “hartos de subsidiar a los gobernantes para que sigan haciendo experimentos con la gente”. El productor villeguense remarcó que “no es una marcha de productores, sino de todos aquellos que sienten que hay que asumir una responsabilidad distinta con el Estado”.

Barraco también hizo una autocrítica al sector, indicando que “somos individualistas, trabajamos mucho tranquera adentro, eso hace que no nos preocupemos como otros sectores, que tienen mejor representación a nivel nacional”; y cree que este es un punto a resolver, más allá de la vigencia de entidades del campo como Sociedad Rural, Federación Agraria o la Mesa de Enlace. El productor refiere que “aunque la resolución de la 125 fue del campo, se tomó como un trofeo y se quedó en el tiempo con eso. Y los tiempos cambian. Todo avanza y, en ese sentido, el campo no avanzó. Necesitamos mejores dirigentes que nos representen”. “A todos nos está pasando lo mismo, es una olla a presión”, aseguró Barraco, quien agregó que “en la época de Menem se creó un impuesto en el combustible para hacer 10 mil kilómetros de autopistas. Ese impuesto sigue vigente. La ruta 33 debería ser autopista, porque estaba dentro del proyecto de los 10 mil kilómetros desde Rosario hasta Bahía Blanca”.

“Se movilizan por las dudas”

En el marco de la protesta impulsada por el campo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, manifestó que en el sector "se movilizan por las dudas", dado que cuestionan "un proyecto que no conocen". En esa línea, aseguró que se trata de una marcha política que no tiene fundamento e insistió con que no hay retenciones en el país. "No está muy claro de por qué y para qué es la movilización porque no hay retenciones", indicó la ministra de comunicación.

En línea con los cuestionamientos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Cerruti afirmó: "Acá no hubo suba de retenciones a los productores. La verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos del campo". Y continuó: "La verdad es que no entendemos, no están muy claras las consignas políticas. No entendemos si efectivamente es contra la suba de retenciones que no existe. No hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones. No está muy claro por qué o para qué están marchando".

En la habitual conferencia de prensa de los viernes, la portavoz destacó el rol del campo para el crecimiento de la economía e insistió en señalar que en la Argentina hay "un récord de exportaciones" y "un crecimiento interanual de exportaciones de 28.5%". "El número de las exportaciones que siguen creciendo tiene que ver también con la actividad del campo y el complejo agroindustrial", argumentó.

Organización

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, aseguró que el distrito trabaja para "ordenar" el "tractorazo" que sectores del campo llevarán a cabo mañana contra las políticas del Gobierno Nacional. "Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo mañana sábado para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus", afirmó el funcionario porteño.

En su cuenta de la red social Twitter, D'Alessandro sostuvo que "los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional". "Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3 millones de personas que viven en CABA y otras 3 millones que ingresan diariamente", afirmó el ministro de Seguridad.

El funcionario de la administración que encabeza el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó así en medio de una nueva polémica con la Nación, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había advertido que no iba a dejar pasar a los manifestantes. Sin embargo, tras decir que "ni sueñen" en pasar con tractores a la Ciudad, Fernández se retractó y dijo que el Gobierno no hará nada porque la seguridad está a cargo de la gestión porteña y que ya se había comunicado con su par local.

