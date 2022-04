Netflix ya tiene un plan ante la pérdida de 200.000 usuarios

Estaba claro que Netflix no se quedaría de brazos cruzados después de que reportó la pérdida de 200.000 usuarios en el primer trimestre del 2022.

Como parte de su estrategia para contrarrestar la preocupante situación, la plataforma de video en streaming confirmó que lanzará una suscripción más económica. Eso si, con anuncios para compensar la bajada de precio.

Fue el co-CEO de Netflix, Reed Hastings, quien anunció un movimiento tan importante durante la llamada habitual con los inversores (información gracias a The Hollywood Reporter).

Sin embargo, los usuarios no deben esperar a ver la suscripción barata en el corto plazo, ya que la compañía pasará al menos un año estudiando la oferta antes de implementarla para todos. El director no descarta que el curso dure dos años.

La pérdida de 200,000 usuarios, el motivo para el cambio de idea.

Recientemente, en marzo, Spencer Neumann, director financiero de Netflix, dijo que no estaban interesados en una suscripción con publicidad. “Eso no está en nuestros planes en este momento. Tenemos un gran modelo de negocio de suscripción a escala global”, dijo.

¿Qué lo hizo cambiar de opinión en tan poco tiempo? Sin duda las decepcionantes cifras reportadas en el primer trimestre fiscal de 2022.