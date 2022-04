Vicuña, el “espanta mujeres” según Krum

Paola Krum y Benjamín Vicuña protagonizan la ficción de Telefé “El primero de nosotros”, que viene generando buenos números en el rating para el canal de las pelotas, y como siempre que el chileno está involucrado, ya comenzaron los rumores de romance entre los dos protagonistas, que, además, están en pareja, ella está en pareja con Iván Espeche, y él con Eli Sulichin.

Para colmo, en un reciente capítulo, sus dos personajes, Santiago, que tiene una enfermedad terminal, y Jimena, finalmente consumaron su romance prohibido, echándole más leña al fuego a las versiones de que los dos protagonistas andan en una. Como suele ocurrir, ambos salieron a desmentirlo (aunque desmentida de famoso nada significa), y Krum incluso se lo tomó con humor: en diálogo con Catalina Dlugi, dijo que “la que se acerca a Benjamín, sale espantada. Pobre, Benja, que es tan divino. Es un encanto y fue un placer laburar con él. Pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo”.

“Pero las mujeres sabiendo su fama…”, le retrucó la conductora radial Catalina Dlugi. Y Paola contestó: “Sí, salimos corriendo. Pero lo quiero un montón. No tengo ningún vínculo. Entonces, cuando salió el rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz. Yo estoy con Iván Espeche”.

Krum se refería, claro, al pasado de Vicuña, vinculado en numerosas ocasiones con sus compañeras de elenco y con mucha fama de conquistador serial: de hecho, fue en el set donde conoció a La China Suárez, y todavía se recuerda en el canal cuando Ricardo Mollo fue a buscar a Natalia Oreiro, preocupado por los rumores de romance con el chileno... Krum aprovechó además para contar su historia de amor con su actual pareja. “Iván fue mi novio cuando yo tenía 21 años. En ese momento yo estaba fascinada con él y hubo un desencuentro. Se terminó. Igual, él siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, contó Krum. “A él le quedó algo pendiente y empezó a llamarme. Entonces, empezamos a vernos y acá estamos”.