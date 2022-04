“Gracias por su apoyo”: el 73% de los usuarios quiere que Elon Musk compre Twitter

Luego de que Elon Musk, CEO de Tesla y Space X dijo que ofreció pagar 54,20 dólares por cada acción de Twitter, es decir, 41 mil millones de dólares por comprar la red social en su totalidad, ha habido todo tipo de comentarios, reacciones, memes y hasta encuestas para saber la opinión de los usuarios de la red social.

Supuestamente el 73% está a favor de que se concrete la compra del magnate.

Esta tarde, en medio del suspenso sobre la adquisición de la plataforma, Elon Musk hizo un tweet en el que agradeció el apoyo de miles de personas.

En la publicación que hizo esta tarde de viernes, adjuntó una encuesta realizada por Bitcoin Archive, una cuenta con casi un millón de seguidores que se especializa en dar noticias y opiniones sobre criptomonedas y tecnología. En dicha encuesta los usuarios respondieron si estaban de acuerdo en que Elon Musk comprara Twitter.

La pregunta respondida por 19 mil 494 personas, tuvo un 73% a favor de que Elon Musk sea el nuevo propietario y el 27% dijo estar en desacuerdo. Debido a los resultados, el magnate compartió la encuesta de Bitcoin Archive en su cuenta y agradeció el apoyo recibido.

Cabe subrayar que no se trata de una encuesta hecha por profesionales en materia de medición estadística. Fue hecha de forma aleatoria, la cual vieron principalmente los seguidores de la cuenta, es decir, su valor radica en que Elon Musk citó el tweet para agradecer el resultado y no representa la opinión de toda la plataforma.

Además del resultado, varios usuarios comentaron la publicación, señalando que el multimillonario sudafricano no debería gastar tanto dinero en adquirir una red social y que ese dinero debería usarlo para combatir el hambre mundial o construir hogares para personas en situación vulnerable.

“No. Debería usar el dinero para algo más útil como el combatir el hambre mundial, ayudar a personas en situación de calle o algo más importante”, dijo un usuario. Asimismo, hubo opiniones en las que dicen que no quieren que Twitter se convierta en Facebook o 4chan.

La medida de Musk se produce después de que el sábado se preguntara en Twitter si la red social estaba “muriendo” y de que llamara la atención a usuarios como el cantante Justin Bieber, que son muy seguidos pero que rara vez publican. “La mayoría de estas cuentas ‘top’ tuitean raramente y publican muy poco contenido”, escribió el jefe de Tesla, subtitulando una lista de los 10 perfiles con más seguidores -en la que se incluye él mismo en el número ocho, con 81 millones de seguidores-.