Destacada labor de los kinesiólogos en la recuperación y rehabilitación de pacientes

Los kinesiólogos celebran hoy su día, fecha en la cual se le reconoce su cotidiana tarea que contribuye a la recuperación de la salud, como también a su fortalecimiento.

En nuestra ciudad, Ignacio Pasqualini es uno de los kinesiólogos juninenses dedicados, en su caso, a la Kinesiología deportiva y también a la Osteopatía, disciplina en la que tiene un posgrado.

En diálogo con Democracia, el entrevistado destacó que el kinesiólogo, como personal de salud, acompañaba el proceso de rehabilitación o readaptación de la persona, a fin de tratar de solucionar sus problemas.

“Se trata de que la persona pueda volver a su actividad diaria y a su práctica deportiva, según el caso, de la mejor manera, sin ningún tipo de dolencia o molestia. La rehabilitación se realiza a través de la terapia del movimiento y la mejora de las cualidades físicas del individuo”, explicó.

La profesión

Según lo explicado por el profesional, la kinesiología, como todas las profesiones relacionadas a la medicina, trata de ayudar al paciente a salir de una situación específica y en ello tiene mucho que ver la vocación.

“Es muy lindo cuando las cosas salen bien y el paciente puede avanzar. Eso es gratificante para nosotros. Y como contra, podría mencionar que es una profesión que avanzó mucho pero no es reconocida de igual manera en lo económico”, lamentó.

Y en este punto cabe destacar el destacado rol que cumplieron los kinesiólogos en la lucha contra el Covid-19, para recuperar a los pacientes afectados, varios de ellos de gravedad. Y esto fue así porque la kinesiología se ocupa, además, de la rehabilitación respiratoria, como así también cardíaca, neurológica, oncológica. “Es muy amplio el campo de acción que tiene y cada profesional se especializa en lo que le gusta. El kinesiólogo tuvo un rol fundamental en los procesos de rehabilitación de pacientes post Covid”, apuntó.

Herramientas

Respecto a las herramientas o equipos que podía tener el kinesiólogo para hacer su labor, el entrevistado explicó: “Hay muchas formas de ejercer la kinesiología, puede ser a través de equipos de fisioterapia que se usan para determinadas indicaciones específicas. Lo cierto es que se usan cada vez menos porque se vio que la rehabilitación funcional (a través del movimiento), es más efectiva en la mayoría de las patologías. También se usa mucho el trabajo manual”.

Respecto al paciente y la importancia de su predisposición para cumplir la terapia, el kinesiólogo Pasqualini aseguró que siempre el éxito de la recuperación depende tanto del kinesiólogo como del propio paciente.

“Si el paciente no acepta o no está preparado para hacer un ejercicio, seguramente cuando se le ofrezca hacerlo no va a tener una buena evolución. Siempre él es la clave, no solo en kinesiología sino en la medicina en general”, apuntó.

Lesiones

Cabe destacar que el entrevistado, recibido de kinesiólogo desde el 2005, está capacitado en rehabilitación deportiva. Trabajó durante mucho tiempo en la primera división de fútbol del club Boca Juniors y también se especializó en Osteopatía, obteniendo un posgrado en esta. “La osteopatía implica un trabajo pura y exclusivamente de terapia manual para lograr el equilibrio del organismo”, acotó.

A la pregunta si eran comunes las lesiones en la práctica deportiva, el kinesiólogo dijo que sí, especialmente cuando esta práctica es profesional. “Uno tiene que aprender a convivir con la lesión porque, obviamente, a veces el cuerpo no está preparado para ciertas exigencias que se le imponen y siempre la lesión es un aviso a esa sobre exigencia. También tenemos que tener en cuenta al otro, ya que puede haber un traumatismo propinado por otro jugador en deportes como el fútbol, básquet o hockey, por ejemplo”, manifestó.

La fecha

El Día del Kinesiólogo se conmemora en nuestro país el 13 de abril, por ser el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de Kinesiología en el año 1937, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en nuestro país datan del año 1904, cuando la doctora Cecilia Grierson iniciaba cursos de Kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Grierson fue nada menos que la primera mujer médica de Sudamérica.

