Cómo deben manejarse los adultos para enfrentar el bullying entre los pibes

En ocasiones se cree que los padres que necesitan hablar sobre Bullying con sus hijos son únicamente aquellos que sospechan que sus hijos podrían estar involucrados directamente en el problema. Sin embargo, coinciden los especialistas, generar conversaciones con nuestros hijos en donde se pueda tocar esta temática no sólo ayuda sino que, luego de dos años de pandemia en los que se profundizaron las brechas respecto al acceso a la tecnología y a la educación, resulta fundamental para hacerle frente una problemática que no para de crecer en nuestra región y el mundo.

Hace poco, la desgarradora historia de Drayke Hardman, el niño de 12 años que se suicidó en la ciudad de Salt Lake City, Estados Unidos, después de sufrir bullying en la escuela, conmovió al mundo entero y vino a confirmar la gravedad del problema. Sus padres, Andy y Samie Hardman, difundieron una carta dramática en la compartieron y expusieron la historia de su hijo para crear conciencia sobre las terribles consecuencias que puede tener el acoso escolar.

“El Bullying no es un problema entre una víctima y un agresor, sino que es un problema de grupo en donde todos los chicos tienen un rol y, por tanto, todos los padres necesitan intervenir”, apunta Candelaria Irazusta, psicóloga y fundadora del Equipo Anti Bullying Argentina. Según la experta, “tomar conciencia de la importancia de nuestra influencia como padres nos abre a la posibilidad de poder comenzar la conversación antes de que suceda, para no sólo prevenir futuras situaciones sino también fortalecer sus competencias emociones y sociales que son parte fundamental de las herramientas que necesitará a lo largo de toda su vida”.

Según el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación, en la Argentina -como en otros países participantes de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), llevado a cabo por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)-, los estudiantes que sufren acoso escolar tienen un menor desempeño en las pruebas de aprendizaje. Es decir, que el acoso entre escolares es, definitivamente, un problema grave para lograr un buen clima escolar.

Qué hacer

A la hora de brindar consejos o pautas para encarar el tema con nuestros hijos, quienes trabajan con la problemática admiten que iniciar conversaciones sobre Bullying puede ser un tema difícil y nada sencillo de encarar por parte de los adultos. Por eso, desde Equipo ABA (Anti Bullying Argentina) compartieron algunas orientaciones o sugerencias para poder lograrlo. La primera, coinciden los expertos, es aprovechar situaciones diarias, dado que “las oportunidades para hablar pueden aparecer en cualquier momento: mientras van de compras, en la plaza, de camino a la escuela, etc. Muchas veces no es necesario preparar un escenario formal para tener esta charla porque las situaciones se dan de manera espontánea. De hecho, los discursos o charlas muy serias, alejadas de las realidades y del vocabulario de los chicos en general no suelen ser muy efectivas”.

Otro de los puntos en el que los expertos ponen énfasis es el de preguntarles a los chicos qué es lo que ya saben del tema. En general, se explica, siempre es buenos averiguar que es lo que los chicos tienen claro y, a partir de ahí, guiar la conversación involucrándolo activamente, haciendo preguntas, contando experiencias y, sobre todo, escuchándolos y trasmitiéndoles que cada uno de sus comentarios es interesante e importante.

“Es importante evitar las preguntas directas”, advierte Irazusta, y fundamenta que preguntas como ¿estas siendo víctima de bullying? O ¿hay bullying en tu clase? pueden no ser la mejor manera para que los chicos se “abran” y nos cuenten la situación. “Lo aconsejable es empezar de manera más indirecta preguntándoles por ejemplo como estuvo su día en la escuela o hablando sobre que hizo durante el recreo o sobre sus compañeros de su clase”, sugiere la especialista

Sobre esto, el escuchar sin juzgar es otro de los aspectos que quienes trabajan en el tema consideran fundamental.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.