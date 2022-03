TikTok, la app más divertida ¿y dañina?

La escena se repite en varios hogares de la Ciudad: chicos “hipnotizados” frente a la pantallita del celu -casi tanto como los adultosy padres que, cansados de decir siempre le mismo, piden por favor un poco de descanso de las redes. Se cumpla o no ese pedido, lo cierto es que en el universo de las plataformas virtuales cada vez son más los nenes y adolescentes que eligen sumarse a TikTok y, ya sea para compartir videos o realizar retos, generan por estos días una preocupación y una pregunta que también se repite en distintos hogares: ¿es peligroso que los chicos pasen tanto tiempo en esta red social? Con la intención de intentar despejar estas dudas y clarificar un poco más los alcances de esta red puntual, ocho estados de los Estados Unidos anunciaron ayer que realizarán una investigación simultánea para investigar los efectos que tiene TikTok en los niños y, sobre todo, el daño que provoca al incitarlos a pasar cada vez más tiempo en ella. Concretamente, el fiscal general de California, Rob Bont, afirmó que “un consorcio de ocho estados examinará los daños que TikTok puede causar a sus usuarios más jóvenes e indagará sobre qué tanto sabe TikTok sobre eso”. La investigación se enfocará, entre otras cosas, en las técnicas de esta red para disparar la atención de los usuarios más jóvenes, incluyendo los esfuerzos de la plataforma por aumentar la frecuencia y duración de permanencia de los menores. “No sabemos qué saben las compañías de redes sociales sobre estos daños y cuándo lo saben”, señaló Bont, y agregó que la investigación “permitirá llegar a respuestas muy necesarias y determinar si TikTok está violando la ley al promover su plataforma entre los jóvenes californianos”. El anuncio surge cuando está en curso otra investigación por parte de un grupo de fiscales generales contra Meta, la empresa matriz de Facebook, a la que señalan de promocionar Instagram entre los más jóvenes. Y en un contexto, hay que decir, donde todavía flota la preocupación que dejó hace poco la muerte de un nene norteamericano que realizaba desafíos para esta plataforma. En ese caso, bien vale recordar, se trató de un chico de 12 años del estado de Colorado que sufrió muerte cerebral después de usar un cordón de zapato para realizar el Blackout Challenge, un juego que se promueve precisamente por TikTok y que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento. Y este chico no fue la única víctima: el 21 de enero pasado, de hecho, una nena italiana de 10 años murió asfixiada en la ciudad de Palermo, Sicilia, mientras realizaba el mismo juego. Ya en diciembre de 2020, el organismo regulador italiano de datos personales acusó a TikTok de una serie de violaciones, como la falta de atención a la protección de menores; la facilidad con la que es posible eludir la prohibición -prevista por la misma plataforma- de registrarse para menores de 13 años; la poca transparencia y claridad en la información brindada a los usuarios; y el uso de configuraciones predeterminadas que no respetan la privacidad.