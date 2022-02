Un argentino compró un termo por internet y se ganó un Tesla de 45 mil dólares

Un argentino adquirió un vehículo Tesla de última generación, valuado en 45 mil dólares, por la compra de un termo a través de una tienda online.

El afortunado reside en un pequeño poblado, y fue contactado en numerosas oportunidades por los organizadores del sorteo, en el que participaron varios usuarios de la plataforma de e-commerce Tienda Mía.

El sorteo fue realizado el pasado 31 de diciembre, y el argentino se hizo acreedor de una camioneta Tesla Cybertruck, un vehículo de última generación valuado en 45 mil dólares.

La plataforma comercializa productos que no se venden en el mercado interno en Argentina. Según informaron, el sorteo se realizó con fines promocionales y el premio se entregó en efectivo el pasado 2 de febrero.

Para ser participante del sorteo, no era necesario comprar productos en la web, aunque, en ese caso, las chances se multiplicaban por diez. El hombre había comprado dos termos e ingresó al sorteo por el Tesla de forma automática.

La camioneta que se ganó el afortunado es una una pick up eléctrica de diseño futurista, de casi seis metros de largo por dos de ancho, que comenzó a ser producida por la empresa del magnate Elon Musk en 2021. Sin embargo, no hubiera sido posible establecer el contacto con el ganador si no fuera por su hermana, que fue quien se encargó de corroborar que los datos fueran reales, dialogar con los responsables de la empresa y verificar bases y condiciones.

El beneficiario había sido víctima de una estafa años atrás, por lo que, en un principio, se mostró reticente a establecer un contacto con la plataforma. Incluso, según destacaron sus familiares, amenazó con iniciar acciones legales tras la insistencia de los organizadores por contactarlo.

El premio

El afortunado aceptó finalmente el premio, aunque aunque con una salvedad: en vez de pedir el auto, prefirió cobrar el equivalente en efectivo el cual. Además, expresó que desea invitar a los organizadores del sorteo a un asado y comprar termos para toda su familia.

Consultado acerca del destino que le dará al dinero ganado, el hombre destacó que lo destinará a ayudar a su familia y a refaccionar y equipar su casa.