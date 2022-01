Minnie Mouse: La novia de Mickey se pondrá pantalones y estalló la polémica

La famosa ratoncita Minnie Mouse se desprendió de su icónico vestido de lunares rojos y de sus bombachón blanco con volados para lucir, 94 años después de su creación, un traje pantalón azul con lunares diseñado por Stella McCartney. Y aunque el cambio en el look de la novia de Mickey es apenas temporal y forma parte de la celebración del 30 aniversario de Disneyland París, algunos fanáticos ya pegaron el grito en el cielo y en las redes sociales hasta llegaron a plantear que todo se debe a una campaña de Disney para tapar problemas como la inflación. ¿Exageración o una defensa encendida -y acaso injustificada- a un ícono de la infancia?

Las reacciones al traje pantalón de Minnie fueron tantas y tan variadas que “Minnie Mouse” y “Stella McCartney” estuvieron entre los términos más buscados en Google el jueves por la mañana en Estados Unidos. Y “Minnie Mouse” también fue tendencia en Twitter a primera hora de la tarde del mismo día, con más de 18 mil tweets. En la red del pajarito, Minnie abrió una histórica grieta que se remonta más allá de la era cristiana, hace 2.600 años, cuando el pantalón nació como una prenda exclusiva para varones, situación que se mantuvo al menos hasta la II Guerra Mundial, en 1939, cuando los hombres estaban en los frentes de combate y las fábricas necesitaron de las mujeres para seguir produciendo y ellas se pusieron pantalones.

“Stella McCartney ha diseñado el primer traje pantalón de Minnie Mouse, y es precioso”, rezaba un tuit publicado desde la cuenta oficial del parque. Sin embargo, la comentarista conservadora Candace Owens calificó el rediseño como una distracción política de los problemas más urgentes, como la inflación. “Están intentando destruir tejidos de nuestra sociedad diciendo que hay problemas, así que todo el mundo mira hacia aquí. Miren a Minnie Mouse. No miren la inflación... miren a Minnie Mouse”, llegó a decir.

Otros, como Tom Fitzgerald y Lorenzo Márquez, cocreadores del blog de moda y cultura pop TomandLorenzo.com, hicieron una crítica más constructiva sobre el look: “Aunque no creo que vaya a destruir el tejido de la sociedad, sí creo que el traje pantalón de Minnie es bastante soso y está ligeramente sobrediseñado”, reza un tuit de su cuenta oficial.

Pero Disney y la diseñadora McCartney, hija del legandario Beatle Paul McCartney, explicaron que el traje actualizado de Minnie no pretende ser permanente. El look, que será un smoking azul con lunares negros, forma parte como se dijo de la celebración de un hito, que se celebrará durante un mes y, como no podía ser de otra manera, incluye merchandising: una camiseta de Minnie Mouse de edición limitada para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, que estará disponible en línea y en las tiendas Stella el próximo 8 de marzo. De hecho, McCartney declaró que siempre fue fan de la forma de vestir de Minnie. “Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón”, aseguró. Con su clásico vestido rojo de lunares blancos, Minnie es uno de los personajes emblemáticos e icónicos de la Walt Disney Company, como el pato Donald, Blancanieves o Winnie the Pooh, por nombras algunos de los más clásicos.

