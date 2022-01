Conocé cuál es tu color de la suerte para este año según tu signo del Zodíaco

En el universo de la astrología, cada color representa una energía particular.

Usar prendas, accesorios, maquillaje o deco para del hogar de un color específico sirve para trabajar sobre distintos aspectos de la vida.

Cada nuevo año significa una nueva etapa y un desafío para las personas. Es la oportunidad de realizar cambios que ayuden a transformar la realidad. En este 2022, cada signo del zodíaco se enfrentará a un nuevo capítulo en sus vidas, por lo que contar con un color de la suerte ayudará a atraer la buena fortuna.

El color de Aries para 2022

Este nuevo año significa cambios y desafíos para las personas de Aries. Se encontrarán en constante movimiento, trabajando por los objetivos que añoran desde hace tiempo.

De esta manera, el turquesa será su color de la suerte, ya que éste brinda tranquilidad y paz mental. En un 2022 lleno de compromisos y responsabilidades, acompañar sus días con un toque de este tono los ayudará a combatir el estrés y cansancio, fortalecer su salud y mantenerse enfocados.

El color de Tauro para 2022

Las personas de Tauro experimentarán un 2022 de introspección. Se conectarán con su costado espiritual para poder encontrar respuestas sobre los asuntos que desean resolver de sus vidas.



El color plata o plateado representa la presencia lunar. En el mundo astrológico, la Luna es vista como la figura materna y femenina. Es protectora y guía, trabaja sobre los sentimientos y proporciona armonía.

De esta manera, este color será el gran aliado para Tauro, ya que le permitirá conectar con su sensibilidad.



El color de Géminis para 2022

El 2022 significa un año de nuevos vínculos y relaciones afectivas para Géminis. En este período utilizarán sus cualidades sociales para vivir nuevas experiencias, lo que les abrirá las puertas a nuevos amores y propuestas únicas.



El color rojo simboliza la pasión, acción, ambición y vitalidad. Quienes lo utilicen en una prenda de ropa llamarán la atención de inmediato, e incluso se sentirán más seductores y atractivos. Para las personas de Géminis, este color es ideal para un nuevo año lleno de encuentros y diversión.



El color de Cáncer para 2022

El 2022 será un año particular para las personas de Cáncer. Muchos tomarán decisiones transformadoras. Experimentarán nuevos desafíos, que para el final de este año podrán concluir.



El magenta servirá como color de la suerte ya que es protector. Ayuda a mantener el amor y la bondad en la mente de las personas, haciendo que se sientan acompañadas y motivadas.



El color de Leo para 2022

Las personas de Leo tendrán un año lleno de finales y cambios en sus vidas. Muchos abandonarán relaciones, trabajos y costumbres con las que ya no se sientan representados.



Para este nuevo año, el color de la suerte es el verde, ya que ayuda a sanar. Ante la transformación y rupturas que este signo protagonizarán, este color motivará la estabilidad mental, la relajación y el amor propio.



El color de Virgo para 2022

El 2022 será un año de tranquilidad para las personas de Virgo. Verán el resultado de su trabajo a lo largo de los últimos años, por lo que se sentirán realizados.



El blanco les otorgará confort y paz. Quienes lo utilicen podrán tranquilizarse y disfrutar del momento, sin analizar en exceso ni planificar con anticipación. También les ayudará a sentirse agradecidos por todos sus logros.



El color de Libra para 2022

Las personas de Libra se liberarán de sus antiguas estructuras en este 2022. Comenzarán a emprender proyectos personales, muchos cambiarán de profesión y podrán animarse a trabajar de aquello que les apasiona.



Su color de la suerte será el rosa claro ya que, si bien simboliza a las emociones, lo hace de una manera tranquilizadora. Este color es protector, aleja las energías negativas y ayuda a conocer los verdaderos pensamientos.



El color de Escorpio para 2022

Cambios, transformación y nuevos comienzos son algunas de las cosas que les deparan a las personas de Escorpio en este 2022.



El color violeta, también denominado índigo o morado, es ideal para llamar al buen augurio. Este simboliza la transmutación y transformación del ser, manteniendo la calma y templanza. Es un color poderoso en astrología, que estimula la imaginación e intuición.



El color de Sagitario para 2022

El 2022 será un año de diversión y nuevos proyectos para las personas de Sagitario. Conocerán nuevas personas quienes, en muchos casos, conectarán con nuevas oportunidades de trabajo o negocios.



El color de la suerte para este signo es el naranja, ya que acompañará la alegría de su ser y ayudará a crear nuevos vínculos. Esta tonalidad repele las energías negativas y ayuda a destacar por sobre los demás a quien la porte.



El color de Capricornio para 2022

Las personas de Capricornio se centrarán en sus relaciones sentimentales en este 2022. Muchos tomarán decisiones importantes como mudarse, formalizar el vínculo, casarse o agrandar la familia.



Para que este signo se aleje de sus pensamientos controladores, su color de la suerte será el azul. Esto ayudará a mantener la calma y estabilidad. Conecta al ser con la relajación y paz mental, olvidando las influencias negativas.



El color de Acuario para 2022

En este nuevo año, las personas de Acuario realizarán cambios trascendentales en sus vidas. Es un período ideal para llevar a la acción sus deseos y aspirar por una mejora en todos los aspectos de sus vidas.



Su color de la suerte será el dorado, ya que simboliza la abundancia, riqueza y poder. Esto no se refiere únicamente a aspectos económicos, sino que también favorece la empatía, la comunicación y concreción de metas.



El color de Piscis para 2022

El 2022 es el año protagonista para las personas de Piscis. La suerte estará de su lado desde comienzo del primer mes y aprovecharán esta energía para tener nuevas experiencias.



El amarillo resulta ser su color de la suerte para este año, ya que hará sentir feliz y activo a este signo. Utilizar este tono a diario ayuda a mantenerse fiel con uno mismo y en contacto con sentimientos de agradecimiento y alegría.