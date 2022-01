¿En qué se tienen que formar los docentes en este 2022?

Estamos atravesando un momento de transición entre lo que podríamos llamar la educación tradicional y los nuevos paradigmas impulsados por la tecnología y los cambios acelerados que trajo la pandemia. Estos últimos pusieron en evidencia que el aprendizaje hoy transcurre en espacios y tiempos más flexibles (presencial/virtual y sincrónico/asincrónico), que la educación no es transaccional sino relacional (no alcanza con dar o enviar contenido, se requiere del vínculo), que los conocimientos ya no se adquieren en compartimentos estancos, al contrario, son transversales a las diversas disciplinas y se construyen justamente desde su integración. Estas y otras tendencias van conformando un nuevo escenario educativo y nos dan “pistas” acerca de las demandas actuales.

Si bien la escuela y la universidad aún mantienen su estructura subdividida por áreas del conocimiento específico, cada vez más se evidencia la necesidad de abordar ciertas temáticas que son interdisciplinarias y requieren de una mirada conjunta:

-Educación Computacional.

-Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

-Educación para la Ciudadanía Global.

-Educación en Situaciones de Crisis.

-Educación Inclusiva.

-Educación Financiera.

-Educación para una Vida Saludable.

-Educación Emocional.

-Educación en Perspectiva de Género.

-Educación Sexual Integral.

-Educación en Tecnologías Emergentes.

Este listado da cuenta de las principales preocupaciones de la agenda educativa actual, promovidas desde la Unesco para un sistema de educación inclusivo y de alta calidad. Se trata de áreas claves que todo educador debe conocer porque forman parte de su realidad cotidiana y problemática de las aulas.

