Lecturas de verano: los libros más elegidos por los juninenses para estas vacaciones

Se trate de unas vacaciones en un destino turístico, unos días de descanso en la propia casa o una tarde junto a la pileta, el verano es el momento del año en que muchas personas invierten su tiempo en la lectura, de forma recreativa y como pasatiempo.

Los comerciantes del sector reconocen que la venta de libros para las diferentes franjas etarias adquiere impulso, sobre todo, durante la temporada más calurosa del año, y, en diálogo con Democracia, dan cuenta de las elecciones más populares entre los juninenses, se trate de lectores permanentes, o bien, esporádicos, que son aquellos que incurren en la práctica al vacacionar.

“La gente, en general, busca los libros para llevárselos al club o a donde vaya de vacaciones, y lo toma como un pasatiempo.”, afirmó Jaquelina Peovich, dueña de una librería y juguetería de la ciudad. A su vez, detalló que lo más leído por los juninenses en el verano son las novelas, sobre todo aquellas cuya lectura es más ágil y llevadera, que son las novedades más importantes cada temporada.



Para muchos, la lectura forma parte de las actividades infaltables durante los días de descanso, y a ello obedece la elección de los títulos. “La gente que tiene la suerte de tener vacaciones largas busca lecturas pasatistas, para olvidarse de la rutina”, expresó Adriano Di Biaggio, dueño de una antigua librería de la ciudad.

Por su parte, Gerardo Sainz, otro comerciante del sector, celebró que “la lectura es muy variada hoy en día. No hay un género o un autor que arrase con las ventas”. Principalmente en los libros, la elección es personal, y el género elegido depende de lo que a cada uno le guste leer. “Cambian tanto las modas y hay tantas publicaciones que es difícil encasillar las tendencias en un título particular”, afirmó Adriano, que reconoció que “en un rubro como el nuestro hay muchos géneros, autores, autoras, y lo único que no se puede comprar es tiempo para leer más, porque, encima, cuanto más leés, más ganas de seguir descubriendo te dan”. Sin embargo, consultadas por este diario, las librerías destacaron ciertos autores y géneros que cuentan con popularidad, y que, de seguro, estarán entre los más vendidos en este verano.



“En el top 10 está Viviana Rivero, Florencia Bonelli, Andrea Milano, Julia Navarro, Anne Jacobs, Stephen King, Sztajnszrajber, Nelson Castro”, expresó Jaquelina, en referencia lo más elegido por los adultos.

Por su parte, Lucas Oros, empleado de una nueva librería de la ciudad, afirmó que “en verano, los adultos leen sobre todo novelas románticas y clásicas”, y coincidió con lo expresado por Adriano, que enumeró a las novelas románticas históricas, novelas de suspenso y los thrillers psicológicos como “los más buscados en esta época, porque la gente se va de vacaciones y quiere desconectarse”.



Sin embargo, que un título o género sea muy elegido no significa que su lectura sea necesariamente amena. Jaquelina puntualizó que “los libros de autoayuda son muy vendidos”, y que, en dicho género, “Gabriel Rolón no pierde vigencia, y la gente lo sigue eligiendo”. Entre las novedades para esta temporada, los comerciantes prevén que habrá títulos de autoayuda, como suele suceder.

Aunque comúnmente se los asocie con la lectura, no son sólo los adultos quienes frecuentan las librerías de la ciudad, y, de cara a las vacaciones, tanto niños como adolescentes también eligen sus libros para disfrutar en el tiempo libre de obligaciones. Lucas destacó que “cada franja etaria tiene su lectura correspondiente”, y admitió estar sorprendido por el nivel de lectura del sector juvenil, con el que, coincidentemente, más trabajan.

“Los adolescentes son también grandes lectores, y se siguen volcando mucho a las sagas como Harry Potter, La Escuela del Mal y La Tierra de las Historias”, afirmó Jaquelina. En el sector coinciden en que la modalidad de la venta de títulos por sagas ha favorecido a la incursión de adolescentes y preadolescentes en la práctica de leer, y Lucas reconoció que muchas de ellas “no pasan de moda, se venden todos los años”.

“Yo a veces escucho que los adolescentes no leen… pero nosotros tenemos dos sectores de la librería que se renuevan constantemente”, expresó Adriano, reconociendo la importancia que tienen los más jóvenes en el volumen de ventas de su comercio.

Las tecnologías y plataformas han incidido en la afluencia de clientes en las librerías, aunque, contrario a lo esperado, en forma positiva. Dentro de lo más leído, tanto por niños como por jóvenes, la virtualidad tiene un papel fundamental.



Los clásicos cómics, detalló Lucas, son una opción muy elegida tanto por los adolescentes como por adultos. Probablemente, esto suceda a raíz del estreno de nuevos films y series, que generan expectativa en los lectores y los invitan a volcarse en el género, que con el pasar de los años ha guardado fidelidad a las versiones originales de los estrenos.

Adriano afirmó que “se han asociado mucho las nuevas tecnologías con las nuevas tendencias en la lectura”. De hecho, se ha popularizado, entre los adolescentes, la lectura de libros a través de aplicaciones para el celular o la Tablet, comúnmente agrupados en sagas, que luego se buscan en forma física en los comercios.

“Los preadolescentes siguen en una ruta que no han abandonado, y eligen a los libros de youtubers”, detalló Jaquelina, y coincidió con los demás libreros en que los jóvenes quieren comprar lo que ven en las plataformas durante su tiempo libre. Lo mismo sucede con la literatura japonesa, también conocida como “manga”, que es un correlato de lo que tanto adolescentes como adultos ven por internet, tal como expresó Lucas.



Los más pequeños también llevan en sus mochilas sus libros para las vacaciones. Los viajes son largos, las tardes también, y, en muchos casos, la lectura los invita a no exponerse al sol en las horas más dañinas de la tarde. Los comerciantes reconocieron que cuentan con una amplia oferta para dicha franja etaria, entre ellos, con textura, sonidos, stickers, actividades, tapa dura y tapa blanda. No obstante, la lectura no es una práctica innata, sino todo lo contrario. Adriano agregó que “lo infantil también se destaca porque mucha gente se preocupa para que los chicos tengan hábitos”.

Y aunque existen tantos géneros y autores como lectores, en un mundo como el de la literatura, con muchos habitantes y prácticamente sin fronteras, hay títulos que pasan más tiempo del previsto en las estanterías. Gerardo afirmó que dentro de lo menos vendido se ubican “los libros autobiográficos de política y economía, probablemente los lectores han perdido credibilidad en ellos.”, y, de seguro, no estarán dentro de tantos bolsos de los juninenses este verano.