Sospechas de Ómicron en un brote de 90 casos de Covid con 800 aislados

Las autoridades sanitarias de Córdoba aislaron en las últimas horas a 800 personas que participaron de las fiestas de egresados de cuatro colegios, entre las cuales había 90 contagiados. Una secuenciación genómica preliminar realizada por el Laboratorio Central de la provincia indica que serían de la nueva variante Ómicron.

El ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, dijo esta mañana que eran 90 los casos positivos de Covid-19 entre los jóvenes que asistieron a las fiestas de cuatro colegios.

“Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron. Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas”, dijo Cardozo al diario La Voz.

Si bien casi todos los casos presentaban síntomas leves, una joven de 23 años que había recibido dos dosis de la vacuna Sinopharm fue internada, según información del mismo medio. Sobre el resto de los casos positivos, no se precisó si contaban con sus esquemas de vacunación.

El Instituto Malbrán confirmó el pasado domingo que 4 de 8 muestras analizadas procedentes de Córdoba correspondían a la variante Ómicron. Se trata de contagios que se iniciaron con un hombre que arribó el pasado 2 de diciembre junto a su familia procedente de Dubai, donde reside. Tras cumplir con los requisitos de PCR negativo y esquema de vacunación completa necesarios para ingresar al país, comenzó a tener síntomas leves de Covid-19 por lo que reiteró el análisis que en ese momento sí dio positivo. Hasta entonces, el hombre se había vinculado con numerosas personas en la zona de Colonia Caroya y Jesús María, que debieron ser aisladas.

En el caso de las fiestas de egresados en la ciudad de Córdoba, el brote se habría iniciado con una joven que regresó recientemente al país desde Estados Unidos, que es hermana de uno de los alumnos que egresaba de uno de los establecimientos.

Ante esto, el ministro provincial reiteró el pedido realizado a la Nación para que se aplique la exigencia de cuarentena a las personas procedentes del exterior y no solamente a quienes llegan de Sudáfrica, lugar donde primero se detectó la variante Ómicron.

