Origen de la pandemia: Identificaron al “paciente cero”

La primera persona infectada con Covid no habría sido un hombre sin vinculación con el mercado de animales de Wuhan, como estableció la Organización Mundial de la Salud, sino una mujer que trabajaba en él y que enfermó el 11 de diciembre de 2019, tres días después de la fecha aceptada hasta hoy.

El dato surge de una investigación publicada en la revista Science por el virólogo canadiense Michael Worobey, cuyas conclusiones refuerzan la idea de que el mercado de animales de Wuhan fue el escenario donde se originó una pandemia que se ha cobrado ya más de cinco millones de vidas.

“El análisis de los primeros casos de Covid en la ciudad inclina la balanza hacia un origen animal del virus”, dijo Worobey, quien en mayo pasado había publicado junto a otros catorce expertos un artículo donde pedía que se considerara con mayor seriedad la hipótesis de una fuga de virus de un laboratorio de Wuhan.

Su nueva investigación proporciona ahora una fuerte evidencia a favor del origen de la pandemia a partir de un animal vivo del centro comercial.

“Una de las críticas a esta teoría se basaba en que dado que las autoridades sanitarias alertaron sobre casos de una enfermedad sospechosa vinculada al mercado a partir del 30 de diciembre de 2019, se había introducido un sesgo que condujo a la identificación de más casos en ese lugar que en otros, centrando la atención en él”, reconoció el investigador.

Para sortear este sesgo, Worobey analizó los casos notificados por dos hospitales antes de que se diera la alerta. De esa forma comprobó que éstos también estaban relacionados en cierta medida con el mercado, pero además que aquellos que no lo están se concentran geográficamente en torno a él.

“En esta ciudad de once millones de habitantes, la mitad de los primeros casos están relacionados con un lugar del tamaño de una cancha de fútbol. Resulta muy difícil explicar esta tendencia si la epidemia no comenzó en ese lugar”, declaró el investigador en una entrevista al diario New York Times.

Otra crítica a la creencia de que todo comenzó en el mercado de Wuhan se basaba en el hecho de que el primer caso identificado por la Organización Mundial de la Salud no tenía relación con él. Sin embargo, como descubrió Worobey, el organismo incurrió en un error.

Y es que mientras que el informe de la OMS señala que ese hombre estuvo enfermo desde el 8 de diciembre, el investigador canadiense pudo determinar que no lo estuvo hasta el día 16. Esa deducción deriva de una videoentrevista encontrada, un caso descrito en un artículo científico y un expediente médico hospitalario que coinciden con este hombre de 41 años: y fue valida por uno de los expertos enviados por la OMS a Wuhan en enero de 2021, quien admitió que “la fecha del 8 de diciembre fue un error”.

De esta forma, el primer caso conocido habría tenido lugar en realidad el 11 de diciembre y correspondería a la vendedora del mercado de Wuhan,cuya suerte tras contraer el virus no fue dada a conocer.