El empresario Eduardo Costantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo

En 2016, Constantini pagó por la obra de Diego Rivera "Baile en Tehuantepec" (1928) algo más de 16 millones. El récord anterior de Rivera, de 1995, era de poco más de tres millones. Mientras el récord en subasta de una obra de Kahlo estaba en los 8 millones de dólares, por una obra vendida en 2016.

"Diego y yo" también rompió el récord por una obra de un artista latinoamericano.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 'Diego y yo (Diego and I)' was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN