El pibe de Superman será gay y ecologista

Todo pasa y todo se adapta, podría ser el lema. Así como en su momento Clark Kent salía de una cabina telefónica convertido en Superman, ahora su hijo adolescente, Jon Kent, saldrá del closet convertido en un símbolo acaso más acorde a los nuevos tiempos y las nuevas generaciones: será ambientalista y bisexual.

DC Comics, la franquicia creadora de los grandes superhéroes, anunció concretamente en los últimos días que Jonathan Kent -hijo de Clark Kent y Lois Lane- iniciará una relación romántica con un amigo. Ocurrirá en el número que se publicará el 9 de noviembre dentro de la serie ‘Superman: Son of KalEl’, que arrancó el pasado julio.

“Es un anuncio muy importante y esperado en el mundo del cómic”, asegura Agustín Castañeda, uno de los responsables de Espacio Crumb, la librería platense especializada en cómic y donde se espera con ansias la llegada de la nueva historieta.

La serie está dedicada al hijo del superhéroe, con 17 años cumplidos y quien recoge la capa del padre (a propósito: mientras todo esto pasa Superman descansa una temporada en alguna galaxia cercana). Jonathan -él prefiere que le digan Jon- descubre que, a pesar de ser medio terrestre -por parte de madre- , tiene superpoderes renovados y aumentados cuando se pone la “S” en el pecho y las calzas azules bien ajustadas.

Al margen de estos poderes, Jon no pierde el tiempo y lucha contra el cambio climático o participa de protestas contra la deportación de refugiados. Jon Kent se presentó por primera vez en 2015, aunque no fue hasta este año cuando empezó a tomar fuerza como protagonista y nuevo superhéroe, siguiendo la estela de su padre.

En el nuevo número de la historieta, que como se dijo se dará a conocer el próximo mes, el joven Superman se besará con el incipiente periodista Jay Nakamua, al que conoció en un intento de crearse una identidad secreta, según informó DC Comics.

En la historieta, Nakamua, que usa anteojos y tiene cabello púrpura, se enamora de Jon y admira a su madre, una estrella del periodismo de Metropolis. Con el tiempo, los lectores sabrán que el joven tiene también poderes extraordinarios, más allá de enamorar al descendiente del Último Hijo de Krypton.

El anuncio de la revista que tiene como protagonista al hijo de Superman y apareció en julio pasado, coincidió con el Día Nacional de Salir del Armario en Estados Unidos. Que los personajes salgan del closet no es nuevo en el mundo del cómic: en 1992, un héroe de Marvel, Northstar, salió del armario; Batwoman, de DC Comics, reconoció que era lesbiana en 2006. En 2016, la misma editorial anunció que su personaje Aqualad tenía novio.

Hace solo dos meses, Robin, el escudero de Batman, reveló lo que todo el mundo sabía: que le gustaba un hombre. Claro que el joven Superman va un poco más allá en la apertura LGTB del mundo del cómic: pasa de personajes secundarios y héroes desconocidos excepto para los más fanáticos del cómic al hijo -y heredero- del superhéroe por antonomasia. “A lo largo de los años en esta industria, probablemente no te sorprenderá escuchar que me han rechazado personajes e historias queer. Sentí que estaba decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía”, manifestó Tom Taylor, escritor del cómic.

Ante este panorama, consideró que “reemplazar a Clark con otro salvador blanco heterosexual podría ser una verdadera oportunidad perdida”, por lo que decidió este cambio. “Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes”. El paso definitivo, creen los conocedores del género, será cuando uno de los grandes héroes -Superman padre, Batman, Capitán América, Hulk o Wonder Woman- ingresen en el colectivo LGTB. La cuestión no es si ocurrirá, dicen, sino cuándo.