Avanza el relevamiento para la Ley de Talles

El Estudio Antropométrico Argentino (EAAr), que se utilizará para darle sustento científico al nuevo sistema único y normalizado de medidas de indumentaria que prevé la Ley de Talles, cuyas primeras ediciones ya se realizaron en nuestra ciudad y en Pilar con el objetivo de “conocer las medidas de la población argentina”, continuó ayer en el Centro Cultural Kirchner de capital federal, con 1.200 voluntarios porteños dispuestos a que les tomen sus medidas corporales.

“Para el INTI es muy importante este estudio – destacó el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro – al poder colaborar para que la Secretaría de Comercio lleve adelante este gran proyecto que es tener la Ley de talles de argentinas y argentinos, ya que con este estudio antropométrico nos acercamos a una demanda de la sociedad para contar con información, para que los consumidores tengan mayores derechos. Este estudio es una forma de acompañar la implementación de la Ley de Talles y se acerca a nuestras necesidades permanentes y cotidianas”.

Ya a primera hora, una docena de personas aguardaba para ingresar a los probadores, donde un escáner 3D con 16 cámaras infrarrojas realizaba las mediciones corporales en pocos segundos, equipos que se encontraban conectados a una computadora donde se mostraban las diferentes medidas y corporalidades, a la vez que se les entregaba a cada una de las personas su informe con las medidas tomadas.

Ahora, según se explicó, los próximos destinos para realizar el estudio antropométrico serán la localidad bonaerense de Morón y la provincia de San Juan, hasta llegar a los 15 mil voluntarios, tras haber iniciado el relanzamiento del estudio en La Plata y en Pilar, con casi mil voluntarios. “Este estudio”, señaló la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español. “es importante para que nos represente con nuestros cuerpos, implica que cuando vamos a un negocio no sintamos la discriminación porque no hay un talle, y que sepamos que talle somos cuando compramos online, esa es la línea en la quese está trabajando desde la secretaría de Comercio Interior, para ampliar los derechos de las personas”. También, la activista y coordinadora de AnyBody Argentina, Mercedes Estruch, celebró que “por ser una organización que venimos luchando desde hace tantos años por la visibilización de la diversidad corporal y por la no discriminación de las personas por el aspecto físico, estamos muy emocionados por estar acá”.

El equipo que busca conocer las medidas de la población argentina, y que ya estuvo “trabajando” en el Teatro Argentino de nuestra ciudad, tiene cuatro columnas con 16 sensores infrarrojos en los cambiadores, donde las personas entran solas, sin necesidad de tener contacto con nadie, “y durante diez segundos los sensores emiten una luz infrarroja que al chocar con la piel genera un punto que es trasladado en el espacio en un modelo paramétrico”, según explicó Paulo Thompson, responsable del área técnica del Estudio Antropométrico del INTI.

Sentado frente a la computadora, la cual se encontraba conectada a los sensores ubicados en los cambiadores dispuestos en la planta baja del CCK, Thompson mostraba las diferentes imágenes que se generaban a través de puntos de mediciones con cada participante que ingresaba detrás de las cortinas de los cambiadores. El técnico explicó que “esos puntos se pueden medir con otros y se pueden unir y formar una malla, lo que forma el cuerpo en la computadora. Esta nube de puntos se lleva a una tabla con muchos datos crudos, y después, a partir de ahí, los datos se vuelven a procesar de manera estadística para encontrar los promedios corporales”.