Con subas, el verano ya define sus precios

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata sugirió ayer a los propietarios que pondrán sus viviendas en alquiler para esta temporada de verano 2021-2022, aplicar una suba de precios del 40% con respecto al verano último.

A través de un comunicado, la entidad informó que el porcentaje surgió tras un exhaustivo análisis realizado luego de diferentes reuniones mantenidas con propietarios y matriculados, de forma virtual, donde se consideró razonable que la suba recomendada fuera del 40 por ciento.

Si los propietarios toman el consejo de los profesionales, siempre tomando el mes de enero como referencia, los departamentos de un ambiente (para dos o tres personas), se podrán conseguir a valores desde $33.000 por quincena; los de dos ambientes (para tres o cuatro), en $42.000; y los de tres ambientes (para cinco o seis), desde los $50.000.

En tanto que para los chalés de tres ambientes, el costo será a partir de $60.000, con precios que siempre irán variando acorde a la ubicación, comodidades, y amenities que se ofrezcan, y a la oferta y demanda. Asimismo, para diciembre y marzo se sugiere un 30% menos, y para el mes de febrero, un 20% menos de los valores que siempre se tomaron, que son los del mes de enero, se detalló en el comunicado.

“Los precios tasados por los corredores no son de aplicación obligatoria, sino que los mismos quedan sujetos al libre juego de la oferta y demanda de bienes y servicios, sirviendo sólo como un valor de referencia”, expresó a Télam el presidente de la entidad, Miguel Ángel Donsini. “A veces suena fuerte cuando uno escucha que se aconseja un aumento del 40% -continuó-, pero no es así si tenemos en cuenta que estamos en 45% de paritarias y un 50% de costo de vida en relación al año pasado, y no debemos olvidar que los precios estimativos que damos siempre corresponden al mes de enero, que siempre fue el más caro y mas demandado”.

En el marco de la pandemia del coronavirus, aunque ya para el verano una gran parte de la población estará vacunada, “el verano será muy bueno, diría que será una temporada de 7 puntos”, señaló. “Seguiremos desde el colegio poniendo hincapié en imprimir un sello de calidad en cuanto a la limpieza y desinfección de las unidades que estén en alquiler temporario en las inmobiliarias de General Pueyrredón (Mar del Plata); General Alvarado (Miramar y Mar Azul); Balcarce y el partido de Mar Chiquita (Santa Clara de Mar, La Caleta y Mar de Cobo)”, precisó en cuanto a cuidados por la pandemia.

Y por último, expresó que “seguiremos con la modalidad que para efectuar la contratación con un pre checkin seguro, en el cual se puedan utilizar los medios de pagos electrónicos y un check out rápido que cumpla con las normas sanitarias, para cuidar la salud del turista y de los residentes”. Desde el Colegio de Martilleros recomendaron, como lo hacen todos los veranos, que para evitar fraudes hay que contactarse únicamente con inmobiliarias legalmente habilitadas, y de esta manera evitará situaciones indeseadas.

Según los datos del Ministerio de Turismo, Mar del Plata es el destino más elegido por los argentinos, seguido por Bariloche; Córdoba, Mendoza, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires Estos destinos se espera que vuelvan a ubicarse al tope de la lista de los más buscados para el verano 2022, en el que todas las previsiones marcan que la mayor cantidad de viajes se harán fronteras adentro, tal como sucedió en 2021 y como consecuencia del impacto del coronavirus. En este sentido, un estudio de una empresa privada difundido en los últimos días, que elaboró el perfil del viajero durante la pandemia refleja esta tendencia.