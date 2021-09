Tendencias: los códigos de la Generación Z que ya no son solo de los más jóvenes

En los últimos tiempos, han comenzado a utilizarse categorías como “centennials”, “millennials” o “zillenials” para delimitar a generaciones de personas; una forma que pretende practicar un recorte etario y uniformador de las diferentes maneras de habitar la juventud.

En el caso de la llamada “Generación Z”, por ejemplo, es exaltado el hecho de haber nacido en la era de internet y haber construido un “lenguaje” derivado de su uso. Sin embargo, muchos se preguntan si internet es un territorio exclusivo de la juventud, si la edad puede ser criterio suficiente para definir a una generación, o si el repertorio de palabras que utilizan algunos jóvenes se puede considerar un nuevo lenguaje.

“La generación no se define solamente por el año de nacimiento -explica la escritora, ensayista y docente Elsa Drucaroff -sino también por las similitudes socioculturales que hacen que cierta gente viva determinados acontecimientos históricos, políticos o tecnológicos en condiciones relativamente similares, y se sienta y asuma como tal. La generación no es un hecho biológico, es un hecho sociocultural”.

En línea con ese argumento, el comunicador social y becario doctoral Mariano Chervin señala que “lo que se conoce como ‘Generación Z’ parece referirse a un grupo específico de jóvenes, que se podría pensar como de clase media, con tiempo disponible para dedicar al ocio y, fundamentalmente, con acceso y competencias en el manejo de estas nuevas tecnologías”.



Un ejemplo de esto bien lo podría abarcar un grupo de jóvenes de edades diferentes, pero gustos comunes como Adrián, que tiene 32 años y juega en línea con un grupo de amigos a “Call of Duty: Warzone”, un videojuego de disparos en primera persona que pertenece al Battle Royale de Playstation. Él vive en nuestra ciudad, uno de sus amigos está en Córdoba, el otro en Neuquén, y el tercero, en el Interior de la Provincia de Buenos Aires. Todos tienen sus trabajos, algunos estudiaron en la universidad; uno de ellos tiene hijos, otro está casado, el resto vive solo o con su pareja. El único rasgo en común (además de ser varones y dedicar algunas horas del fin de semana a jugar videojuegos) es que ninguno se corresponde estrictamente con la llamada Generación Z, ya que todos nacieron a lo largo de la década del 80 y tienen entre 32 y 40 años.

En las redes sociales, además, abundan los casos de personas mayores de 25 años que utilizan palabras propias y utilizan y repiten expresiones típicas de la virtualidad también en el mundo “real”. Pero a su vez, sucede que en el mundo del gaming, muchas personas no clasifican dentro de la categoría “Generación Z”, y sin embargo utilizan esas tecnologías y comparten un código común. Sin ir más lejos, el jugador de videojuegos más popular en Twitch (la principal plataforma de transmisiones en directo, propiedad de Amazon) es el estadounidense Richard Tyler Blevins, más conocido como “Ninja”, quien tiene más de 16 millones de seguidores, marcó un pico de 2 millones de espectadores simultáneos durante sus transmisiones, y tiene 30 años.

Entonces, ¿es Internet y sus aplicaciones el ámbito propio de la juventud?, ¿constituye un repertorio específico de palabras un lenguaje exclusivo de una generación?

“Todas las actividades humanas desarrollan una jerga especializada, no solo la gente joven que juega a los videojuegos -señala Drucaroff- una jerga especializada no es un lenguaje en un sentido profundo. Los jugadores de polo, probablemente utilicen palabras especializadas que nos dejan afuera a los que no jugamos al polo, también sucede en la teoría literaria, en el ámbito de la moda, y podría seguir”.

Pero además, muchos sociólogos enfatizan en que categorías mediáticas como “Generación Z” homogenizan bajo una etiqueta diversas maneras de experimentar la juventud, porque solamente exalta uno de sus rasgos, que en este caso es el de haber sido educada y socializada con Internet.

“En las ciencias sociales hace rato se dejó de hablar de ‘juventud’ en singular y se utiliza el plural, ‘juventudes’, para visibilizar la infinidad de posibilidades que se le puede atribuir a la juventud”, explica Chervin, quien agrega que “estas definiciones, como generación X o Z, buscan regular y establecer sentidos acerca de lo inteligible y deseable en torno a lo que se espera de una persona joven”.

En el mismo sentido, Elsa Drucaroff explica que “hay intentos de delimitar desde afuera a una generación, por ejemplo lo hace la publicidad. Pero estos modelos suelen ser artificiosos y no funcionar a menos que den en el blanco con algo que está existiendo en esa generación, a menos que pongan palabras o agreguen palabras a algo que ya está flotando entre esa gente joven que se está sintiendo `una generación´. En caso contrario, es una operación artificiosa y volátil”.

El lenguaje de los Zillenials

Recientemente, la app de idiomas Babbel elaboró un diccionario para entender a los Zillenials, un listado de expresiones que utilizan y se derivan del uso de Internet, las redes sociales, los videojuegos y el mundo anglosajón en general.

De acuerdo con el artículo de Babbel -la app de idiomas que elaboró el listado de expresiones más utilizadas por los llamados “Zillenials”- conocer palabras como “Streamer”, “baneo” y “troll” son imprescindibles para comunicarse con los jóvenes que hoy no superan los 25 años.

Estas palabras, señala, son derivadas de Internet, las redes sociales, los videojuegos y el mundo anglosajón en general, y se expanden a través del uso de la tecnología.

Por ejemplo, incluyen la expresión “estar baneado”, que proviene del inglés ban (prohibición) y se utiliza cuando un usuario tiene bloqueado el acceso a una web, videojuego o función dentro del juego. También, se refieren a la palabra Troll, un término tan popular que incluso la Real Academia Española la incorporó a su diccionario.

En la lista se podrían incluir otras expresiones propias del gaming, como la sigla “FTW”, que proviene de la expresión For The Win y es utilizada para dar ánimos en una partida de videojuego. También, “F” que viene de Fail, y se utiliza cuando un compañero pierde durante una partida, o bien, para lamentar un error. Por último, la sigla “OP” también es utilizada en conversaciones en línea, proviene del acrónimo de Overpowered, y se utiliza para referirse a alguien talentoso, con muchas habilidades para jugar.

Es que los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 25 años cuentan con ese vocabulario propio, y muchas de las expresiones y palabras que usan son términos en inglés, en la mayoría de los casos abreviados, traducidos y aplicados a algunas situaciones de la vida cotidiana.

Zoomer, los otros nativos digitales

El término “zoomer” es otra forma de referirse a la Generación Z, como se llama a los nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2010, aunque el inicio y el final de los años de nacimiento siguen siendo un tema de debate entre académicos y analistas sociales.

El término “zoomers” es un guiño a la denominación “boomers”, el apodo dado a la generación del “baby boom” nacida entre 1944 y 1964, y en términos numéricos los zoomers se estarían apoderando del mundo, ya que según algunos cálculos, ya representan el 32% de la población mundial.

Si bien los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) siguen siendo el grupo de adultos más grande del mundo (la edad promedio del mundo es de alrededor de 30 años), los zoomers ya representan el 41% de la fuerza laboral mundial, según el Banco Mundial.

Según señalan muchos sociólogos, los zoomers se destacan por varias razones, y una de ellas es que son la primera generación que nació “digital”, lo que significa que llegaron a un mundo muy cambiado por los avances tecnológicos y las innovaciones como internet.

De hecho, los zoomers son el grupo demográfico con el uso más intensivo de las redes sociales en todo el mundo, y en algunos lugares superan a los millennials en la cantidad de horas por día que pasan en esas plataformas, mientras que algunos estudios también muestran que casi el 60% de los zoomers usan las redes sociales como su primera fuente de noticias.

Según otras investigaciones, los zoomers también son más propensos que sus predecesores a seguir estudios superiores en algunos países, y al igual que los millennials no tienen miedo de participar en activismo, pero con la condición de que suelen comenzar a hacerlo mientras son más jóvenes.

Dos de los activistas zoomers más famosos de los últimos años, por ejemplo, son la ganadora del Premio Nobel Malala Yousafzai, galardonada a los 22 años, y la personalidad del año 2019 de la revista Time, Greta Thunberg, la “guerrera climática” sueca, cuando solo tenía 16 años.

En los Estados Unidos, por caso, los zoomers son la generación con mayor diversidad étnica de la historia, y muchos destacan que los jóvenes comprometidos y expertos en tecnología son más propensos a involucrarse en la política, aunque también señalan como un error suponer que los zoomers se inclinan inherentemente por la izquierda, y citan como ejemplo la victoria de Jair Bolsonaro en la carrera presidencial brasileña de 2018, que fue respaldada por casi el 60% de los votos de las personas de entre 18 y 24 años. También, que esta multitud que pareciera vivir en internet se ha hecho conocida por su compromiso social y por su contribución al trabajo de solidaridad.

Como contrapartida, si bien los jóvenes de esta generación son los que menos sufrieron en términos de muertes como consecuencia de la pandemia de Covid-19, un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que las secuelas para ellos fueron también profundas, sistemáticas y desproporcionadas, ya que casi tres cuartos de los jóvenes se vieron afectados por el cierre de escuelas y universidades y uno de cada seis jóvenes que estaba trabajando antes de la pandemia dejó de hacerlo, por lo que esta generación vio también incrementos dramáticos en los síntomas de ansiedad y depresión.

Clasificar a las personas según su año de nacimiento, en definitiva, pareciera alejarse cada vez más de la realidad. Después de los millennials llegó la Generación Z, y la siguiente ya se empezaba a conocer como Touch, la que engloba a los nacidos desde 2010 hasta la actualidad, en alusión al colectivo de niños que se comunican desde pequeños a través de una pantalla táctil. Sin embargo, la pandemia ha trastocado todo esto, porque en medio del caos y del confinamiento ha surgido también un nuevo colectivo que podría denominarse como “la Generación Zoom”, y esto es toda la población que ha tenido que echar mano de este tipo de plataformas tecnológicas para poder comunicarse, por lo que, a golpe de pandemia, la mayoría de la población se ha convertido en “nativa digital”.