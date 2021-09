Streamers en Twitch no usarán la plataforma por un día como protesta por comentarios de odio

Varios streamers han anunciado que dejarán de usar Twitch completamente por un día entero a manera de protesta ante los crecientes casos de acoso y campañas de odio que se han estado formando en la plataforma.

Con el hashtag #DayOffTwitch, diversos creadores de contenido han promovido la iniciativa que esperan de mayor visibilidad a un problema que se está presentando en la plataforma de transmisiones en vivo. Una reciente oleada de campañas de odio está inundando los canales de diversos streamers con mensajes agresivos dirigidos hacia ellos atacando características tales como la raza, el género y hasta problemas mentales.



La iniciativa está siendo encabezada por streamers de Twitch, incluidos RekitRaven, ShineyPen y Lucía Everblack. Estos creadores, a quienes se les ocurrió previamente el hashtag #TwitchDoBetter para promover mejores prácticas en la plataforma, protestan principalmente por la lenta reacción de Twitch a los mensajes sexistas, racistas, transfóbicos y otras formas de acoso que están usando bots para bombardear las transmisiones en vivo.

Para estos creadores el objetivo, más allá de afectar a la plataforma de streaming de una forma significativa por la ausencia de usuarios, es principalmente promover la discusión del problema y ofrecer un espacio para que más personas conozcan lo que está sucediendo. “Creo que es importante unirnos por el bien de todos los afectados y demostrar que no vamos a dar marcha atrás”, afirmó RekitRaven en entrevista.



Si bien la iniciativa ha acogido bastante apoyo, muchos streamers también han destacado que no es posible para todos poder abandonar Twitch por un día entero, pues en el caso de muchos creadores esta es su principal fuente de ingresos y sería una decisión demasiado arriesgada. También hay casos de streamers que hacen parte de los programas de afiliados o socios de Twitch, los cuales requieren una presencia constante y activa, por lo cual un día sin actividad podría reflejarse negativamente en sus canales e ingresos.

Twitch, por su parte, ha afirmado que se encuentran trabajando en mejoras para su sistema de bloqueos y están desarrollando nuevas herramientas para identificar más efectivamente a los usuarios que promuevan el acoso y el contenido agresivo con los creadores de la plataforma. Respecto a la iniciativa de alejarse de la plataforma, la compañía ha afirmado que apoyan a sus creadores y que tienen el derecho de protestar de la forma que sientan más apropiada.



“Nadie debería tener que experimentar ataques maliciosos y odiosos basados en quiénes son o lo que representan. Esta no es la comunidad que queremos en Twitch, y queremos que sepan que estamos trabajando duro para hacer de Twitch un lugar más seguro para los creadores”, afirmó la compañía en una publicación de su cuenta oficial de Twitter.

A medida que estos problemas van creciendo en la plataforma, diversos creadores están empezando a mostrar interés en otras plataformas de creación de contenido como Facebook y YouTube. En días recientes el reconocido streamer DrLupo, quien ha sido uno de los principales en representar a Twitch, firmó un acuerdo de exclusividad para pasarse a YouTube Gaming, lo que posiblemente convenza a más creadores de cambiar de plataforma.

El día elegido para la iniciativa de abandonar por completo Twitch es este 1 de septiembre, sin embargo, los impulsores de la campaña esperan que la conversación se mantenga activa por mucho más tiempo hasta que la plataforma establezca un lugar en el que sus creadores de contenido puedan nuevamente sentirse seguros.