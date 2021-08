Museos horrorizados por un recorrido pornográfico

Como epílogo de una polémica que se inició hace unas semanas cuando el sitio Pornhub decidió incluir un recorrido digital por los desnudos célebres de las colecciones de los museos más famosos del mundo como “El nacimiento de Venus” de Botticelli o “La maja desnuda” de Goya, la web de contenido porno aceptó dar de baja la mayoría de ellos, tras las quejas que recibió del Museo del Louvre y la galería Uffizi por el “uso indebido” de sus obras maestras.



“La mejor parte del porno no está en PornHub, sino que solo puede encontrarse en un museo”. Con esa consigna picante, el portal de contenido de sexual había anunciado el lanzamiento de una nueva sección titulada “Classic Nudes”, una guía interactiva en la que se recogían unas 120 obras icónicas de la historia del arte para connotar su costado sexual y erótico, sin permiso ni solicitud previa a los espacios donde son exhibidos esos cuadros.



La propuesta incluía reproducciones de obras famosas como “El origen del mundo” de Gustave Courbet, “Odalisca morena” de François Boucher y “Desnudo masculino” de Edgar Degas, esta última con el agregado de un video pornográfico que recreaba la idea del pintor y escultor francés conocido por sus retratos de bailarinas. Además ofrecía pequeños podcast y una aplicación para ver “las escenas más calientes de la historia”, bajo el lema de que “la pornografía puede no considerarse arte, pero algunas obras de arte definitivamente pueden considerarse porno”, según se explicitaba en la página.



“El Museo del Prado no ha participado en esta iniciativa. La hemos conocido cuando estaba ya en el aire y saca ventaja de un terreno pantanoso que es muy cuestionable”, salieron a decir rápidamente por las redes sociales los responsables de la gran pinacoteca española. Al mismo tiempo, la Galleria de los Uffizi aseguró que haría una presentación judicial contra Pornhub para que se retirara dicha campaña donde se había utilizado “El nacimiento de Venus” de Botticelli, una de las obras más emblemáticas del espacio florentino.



Ahora, según informa The Art Newspaper, la web ha retirado los recorridos dedicados a estos museos, aunque permanecen, sin embargo, los de la National Gallery de Londres y los del Metropolitan de Nueva York, instituciones que se mostraron menos

molestas con el asunto. La mítica sala de exhibiciones inglesa había asegurado que “no tomaría ninguna medida que directa o indirectamente diera a conocer este proyecto”, mientras que un vocero del Met dijo a The Art Newspaper: “El programa de acceso abierto del museo proporciona acceso público a cientos de miles de imágenes de obras de nuestra colección, y generalmente no buscamos regular la amplia gama de usos de estas imágenes.”



La conclusión es que Pornhub retiró aquellas piezas que generaron la indignación de las instituciones que las alojan, pero sigue ofreciendo un recorrido online por obras individuales de museos de todo el mundo “que representan una mayor variedad de culturas, temas y puntos de vista que no están ampliamente representados en el arte occidental”.