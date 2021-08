Tengo una historia así: El nuevo disco de Sandro con canciones halladas en Junín

Sony Music lanzó este viernes un nuevo álbum de Sandro con canciones y joyas inéditas, dando inicio a las celebraciones con vistas al 19 de agosto próximo, fecha en la que se conmemorará el aniversario número 76 de su natalicio.

El material, que lleva por nombre "Tengo una historia así", reúne once canciones (dos inéditas) encontradas en los archivos del gran prócer de la música popular argentina, pero también es la posibilidad de escuchar su voz en la intimidad de su trabajo en su famosa mansión de la localidad de Banfield.

El proceso de producción comenzó hace dos años cuando Jon Aguilera, ahijado artístico de Sandro e hijo de Rubén Aguilera, quien fuera arreglador del cantante, se unió a Nelson Pombal, productor de Palito Ortega y de Charly García, para llevar adelante el proceso de clasificación, restauración y digitalización de las grabaciones, que se habían realizado de manera casera y que constituían un verdadero acervo.



Ese legado, el músico se lo había confiado a Rubén Aguilera, hecho que motivó a que Jon se interesara por el material y pusiera en marcha el invalorable trabajo de recuperación.

“Fueron dos años muy intensos, desde el primer momento en que encuentro las cintas y hasta la preproducción hasta la entrega del disco”, explicó Jon, en diálogo con TeleJunín.

“Como todos saben mi padre fue arreglador y productor de Roberto entre el 1980 y 1992, años en que se formó una amistad familiar. Él hizo sus maquetas, con una grabadora de ocho canales que hace dos años quedó en mi familia y me propuse poner en valor todos aparatos para volverlos a hacer andar”, afirmó.

“Cuando la hice andar y la puse a reproducir encontré que en el canal 2 había un audio que era la voz de Roberto cantando. Ahí me detuve y lo llamé a mi viejo para comentarle lo que había hallado y no lo podía creer”, expresó.

“Después empecé a buscar los casetes que teníamos de Roberto y encontré más de 20 canciones, de las cuales seleccionamos once junto a Nelson Pombal. Empezamos a hablar con Sony, hablamos con la familia de Sandro y firmamos un convenio”, subrayó.

“Yo solo tenía las voces, y el desafío fue grabar con una selección de músicos muy buena. Fue muy emotivo”, concluyó.

El proceso

Los once temas del disco fueron plasmados por Sandro en la intimidad de su residencia en el sur del conurbano bonaerense. Nueve de ellos en formato casete de chromo estéreo en portaestudio y los dos títulos restantes fueron registrados en cinta abierta.

Son pocos los privilegiados que pisaron la mansión de Banfield, infranqueable detrás del famoso paredón que da a la calle Berutti al 200. Sin embargo, los fanáticos la conocen a través de fotos y de las descripciones exhaustivas que hacía Roberto Sánchez, quien no salía con frecuencia y solía pasar semanas enteras sin pisar la calle. Por eso, para las “nenas” no es territorio extraño la biblioteca o Excalibur, su sala de grabación. Los temas de "Tengo una historia así" fueron registrados en esos espacios sagrados, templos paganos del arte.

Las grabaciones en casetes fueron realizadas en la biblioteca, a través del home estudio que le regaló a Rubén Aguilera, quien fue su productor y arreglador a lo largo de una década. Las cintas se registraron en la sala de grabación profesional que montó en lo que era la casa de huéspedes, ubicada en el fondo de la mansión y que luego fue transformada en el piano bar.

Las canciones inéditas

Por alguna razón, “No te vayas todavía”, uno de los títulos del disco, nunca fue grabado por el cantante, autor de la letra y de la música del tema. La canción es de neto corte romántico y expone a un intérprete con una coloratura de voz sólida.

Se trata del corte que se presentó el 19 de agosto del año pasado, fecha en la que los fanáticos y las “nenas” del ídolo siempre reciben un regalo de parte de Olga Garaventa, la viuda de Roberto Sánchez, que tiene una inmejorable relación con el público, y de Pablo Ferraudi, el hijo de Olga, que denodadamente trabaja para conservar el legado y bucear en los recónditos archivos donde siempre una joya aparece aletargada a la espera de ver la luz.

El disco cuenta, además, con el inédito “Eso que se hace de a dos”, un título volcado hacia un sonido más rockeado, donde aparece la esencia de aquel Sandro primigenio, ese que alguna vez fue bautizado como el “Elvis argentino”. Lo mismo sucede con “Hay mucha agitación”, tema de Dave Williams, prologado por la voz de locutores presentándolo en vivo. “Mi lágrima número cien” ofrenda un sonido más festivo, aunque habla de un dolor de amor.

Versiones desconocidas

El flamante material se completa con nueve temas grabados en versiones desconocidas, razón por la cual se convertirán en materiales muy valorados por los fans. Con tono diverso, pero bajo el ala estética de su creador, cada canción propone un universo personal.

En ese sentido, “Yo te haré mujer” muestra a un Roberto Sánchez atento a las cuestiones de género y empoderando a la mujer, cuando ambas cuestiones no estaban instaladas en la agenda y el debate social. “Sabes aprender, sin explicación, la forma sutil de hacer el amor. De seguir así, yo me entregaré, tú me enseñarás y yo aprenderé”, concluye el concepto de una canción de vanguardia ideológica y con sonido abolerado.

Curiosidades

Además de las inéditas “No te vayas todavía” y “Eso que se hace de a dos”, el material reúne dos títulos muy particulares: “Tú que sabes del amor”, grabada con el nombre de “Es mucho más mujer” en la edición para Estados Unidos del disco Vengo a ocupar mi lugar, y una versión de “La vida dura” cantada en italiano. “A dove vai, a dove vai”, suena inmaculado en su voz.

Además de “Hay mucha agitación”, un segundo tema del compilado no es de autoría completa de Roberto Sánchez. Se trata de “Se te nota”, título que estrenó en aquel recordado concierto que ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Sánchez firmó junto con Armil, seudónimo de Oscar Anderle, su histórico manager.

Treinta y seis artistas participaron del álbum, incluidos trece de los músicos que conformaron algunas de las agrupaciones que acompañaron al Gitano en distintos momentos de su carrera. Se trata de Bernardo Baraj (trabajaron juntos en tiempos de Black Combo), Rubén Aguilera, Américo Belloto, Ricardo Lew, Jorge Padín, Miguel Tallarita, José Luis Colzani, Oscar D’Auría, Mario Parmisano, Carlos Buono, Víctor Skorupski, Enrique Roizner y Jorge “el Oso” Bertinetti, quien falleció en julio de este año.

“Eso que se hace de a dos” es una de las grandes joyas del disco. Ese tema cuenta con la participación de Charly García y Pedro Aznar, generando una réplica de aquel ilustre encuentro en el “Rompan todo”, incluido en el disco Tango 4, de García y Aznar, presentado en 1991.