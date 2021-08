El café puede llegar a prevenir el cáncer

Hace tiempo que se sabe que el consumo de alcohol no está ligado a un hábito saludable, pero ahora también se sabe que aumenta el riesgo de que las personas desarrollen más cánceres de lo que se pensaba. Así, al menos, lo asegura un estudio reciente realizado por el Imperial College de Londres. Se trató de una investigación internacional que tuvo en cuenta las pruebas aportadas a partir de 860 revisiones de estudios científicos sobre la ingesta alcohólica y, al mismo tiempo, el consumo de café. Concretamente, se determinó que el alcohol está asociado a once tipos de cánceres y que beber café, por el contrario, puede llegar a prevenirlo.

El estudio del Reino Unido encontró más evidencias en diferentes tipos de tumores y determinó así que el alcohol está asociado a mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello (boca, faringe y laringe), esófago e intestino. Es decir, se identificó que hay más cánceres que se desarrollan con el alcohol que los que se pensaban.

“El estudio hace una evaluación de 860 estudios y tiene mucho peso -dice Beatriz Champagne, directora ejecutiva de la Coalición América Saludable- . Aporta más evidencia de que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol. Cuanto más se bebe, más probabilidad de desarrollar cánceres, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, y los ataques cerebrovasculares ”.

En concreto, además, la investigación reveló que beber al menos una taza de café al día se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de hígado y carcinoma de células basales de la piel, con los efectos observados tanto para el café con cafeína como para el descafeinado.

El año pasado, se estimó que el consumo de alcohol causó 740 mil casos de cáncer en el mundo. Esos fallecimientos están relacionados con el impacto que el consumo de alcohol produce en el cuerpo humano: aumenta el riesgo de cáncer porque cuando se metaboliza se descompone en sustancias químicas que pueden unirse al ADN, dando lugar a mutaciones que pueden convertirse en cancerígenas.

El estudio del Imperial analizó los datos de 860 revisiones de estudios publicados, que exploraron la asociación entre la ingesta de alimentos y nutrientes y el riesgo de desarrollar o morir de 11 cánceres diferentes. Al hacer la revisión de los estudios, los investigadores también identificaron otros consumos que benefician al organismo. Se descubrió que beber café, puntualmente, puede proteger contra el cáncer de hígado.

Anteriormente, la Clínica Mayo de los Estados Unidos había indicado que el café puede ofrecer alguna protección contra la enfermedad de Parkinson, la diabetes tipo 2, la enfermedad hepática, incluido el cáncer de hígado, y el ataque al corazón y accidente cerebrovascular. Pero también había advertido que el café sigue teniendo riesgos potenciales, sobre todo por su alto contenido de cafeína. Por ejemplo, puede aumentar temporalmente la presión arterial. Las mujeres que están embarazadas, intentan quedar embarazadas o están amamantando deben tener cuidado con la cafeína. El consumo elevado de café hervido sin filtrar se ha asociado con un leve aumento de los niveles de colesterol.