Advierten fuerte caída en el amamantamiento de bebés

El amamantamiento, que alcanza al 95 por ciento de los recién nacidos, se reduce bruscamente al 40 por ciento ciento después de los seis meses, y uno de cada diez niños deja de tomar la teta por motivos relacionados al regreso laboral, según datos difundidos por el Ministerio de Salud con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra hasta el 7 de agosto, y cuyo objetivo es promover esta práctica y contribuir al bienestar y la salud del lactante y de la persona que amamanta.

En esta nueva edición, el lema elegido es “Proteger la lactancia, una responsabilidad compartida”, que exhorta a pensar a la lactancia como un hecho cultural y colectivo en el que debe involucrarse toda la sociedad para garantizar los derechos de niños y niñas a ser amamantados.

“La lactancia no debe ser entendida como responsabilidad únicamente de la persona que amamanta, y se debe promover la igualdad de derechos entre géneros, personas con capacidad de gestar y acompañantes. Para poder sostener la lactancia es necesario el acompañamiento de la pareja, la familia y todo el entorno. A su vez, los ámbitos de trabajo deben adecuarse y propiciar ambientes que contribuyan a esta tarea”, según destaca la cartera de Salud.

En Argentina, la prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es de más de un 95 por ciento. Sin embargo, a los 6 meses, la lactancia exclusiva se reduce bruscamente y se ubica alrededor del 40 por ciento, y según datos relevados en 2018 de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 1 de cada 10 lactancias se pierden por motivos relacionados al regreso laboral.

La importancia de la lactancia

La lactancia disminuye la incidencia de infecciones respiratorias y de diarrea, reduciéndose el riesgo de hospitalización por ambas patologías en un 57 por ciento y 72 por ciento, respectivamente. A largo plazo, también se observa que disminuye en 26 por ciento el impacto del sobrepeso y de 35 por ciento en diabetes tipo 2.

“Los bebés – señalan en tanto los especialistas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) - encuentran en el momento de lactar seguridad, comunicación, abrazo, y tranquilidad para poder dormir.

El contacto al momento de amamantar es importante porque el tacto es el sentido más implicado en el desarrollo cerebral de un bebé. Incluso si no se alimenta del pecho, existen formas de administrar la leche materna que le permiten al niño o niña ser partícipe activo de su alimentación y a la vez generar ese vínculo sensorial, visual y afectivo con quien lo alimenta”.

Pero la lactancia materna también redunda en beneficios para la persona gestante.

“Practicar la lactancia – sostiene Marisol Díaz, miembro del colegio bonaerense de nutricionistas - reduce el riesgo de hemorragia posparto; contribuye a la prevención del cáncer de mama y de ovarios; reduce las probabilidades de depresión posparto; y favorece y fortalece la relación entre la mamá y el bebé. A nivel familiar, es práctica y económica, y ayuda a la planificación familiar. También, a nivel social, contribuye a una población más sana, y a la protección del medioambiente, ya que la leche materna es un alimento natural y renovable”.

Es así que se recomienda la lactancia exclusiva a demanda desde la primera hora de vida hasta los 6 meses cumplidos, y luego se aconseja complementar con la incorporación progresiva de alimentos apropiados para la edad, manteniendo la lactancia hasta los 2 años o más.

En tanto, en ocasión del inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Unicef remarcó que “hasta la fecha no hay evidencia de que el virus de la Covid-19 se transmita a través de la lactancia”, con lo cual hizo un llamado a que se mantenga el amamantamiento durante la pandemia de coronavirus.

Los nutrientes claves

“La lactancia materna – señala por su parte la puericultora Sol Argüelles - es clave durante los primeros años de vida, ya que es un alimento que contiene más de 300 nutrientes que son necesarios para el desarrollo del bebé, y genera anticuerpos que los protegen de distintas enfermedades. Pero no solo tiene beneficios para la mamá y el bebé, sino también para el ambiente, porque es 100 por ciento ecológica. Para dar la teta no es necesario utilizar agua potable o productos químicos para lavar mamaderas y otro beneficio es que está al alcance de cualquier economía”.

“Las tasas mundiales de amamantamiento -destaca la especialista - indican que los recién nacidos que inician la lactancia en la primera hora de vida no superan el 43 por ciento, y solo el 41 por ciento de los lactantes son amamantados exclusivamente. Solo el 70 por ciento continúa siendo amamantado al año, disminuyendo un 45 por ciento a los 2 años de edad. Son en realidad porcentajes bajos que preocupan, por lo que es importante que las familias puedan contar con información actualizada. También el acompañamiento por parte de los profesionales de salud tiene un rol clave, ya que es necesario que tengan conocimientos actualizados, sean empáticos y acompañen de manera respetuosa el deseo de la familia durante el proceso de lactancia”.