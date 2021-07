Cambiar hábitos para cuidar el ambiente

Para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, Europa anució recientemente que estudia la eliminación de la venta de autos nuevos diésel o nafteros en los próximos 14 años. Es la clase de medidas que se pueden tomar a nivel de los gobiernos para hacerle frente a la crisis climática global. Pero a ellas se suma un creciente número de iniciativas individuales que apuntan a aportar su granito de arena contra el calentamiento global y que, según los expertos, también pueden tener su impacto favorable.

Se trata de un conjunto de hábitos relacionados con la forma de consumir, de alimentarse o de tomar decisiones relacionadas con la energía del hogar, algunas de las cuales son fáciles de aplicar y tienen sus aspectos beneficiosos frente a la crisis del clima. Manuela (30) una docente de Olavarría radicada en La Plata que se define como activista ambiental y creadora de contenido sustentable en redes, y que creó una cuenta de Instagram para difundir varios de esos tips (“Verde y Consciente”) habla de ejes: ”lo que más impacto tiene es lo que consumimos y lo que descartamos. Y toda nuestra vida tiene una huella de carbono en su producción. Consumir responsablemente implica no comprar por comprar, ser más moderados en cuanto al consumo de ropa, accesorios, objetos en general, consumir sólo lo que necesitamos. Ése es el primer cambio de vida”.

“Ante una sociedad que nos invita todo el tiempo a consumir” reflexiona y ejemplifica, “hay que decir ‘no, paren, yo no necesito tener siete camperas, necesito una o dos y listo’”.

El consumo responsable también tiene que ver con qué consumimos, no solamente cómo y cuánto. Entre los tips ecológicos se citan los de elegir siempre materiales de calidad, que vayan a durar mucho tiempo; optar por las fibras naturales y dejar de consumir tantas sintéticas que generan microplásticos; y aumentar el consumo de comida verde, ya que “cualquier dieta vegetariana o basada en plantas, o un estilo de vida vegano, tienen una huella mucho menor que una dieta integrada por la carne y derivados de animales. Además, se hace hincapié en gestionar los residuos de manera responsable, reduciendo y reciclando.