El Parque de la Costa lanza el pase 3 x 2 para las vacaciones de invierno

El Parque de la Costa lanzó la promoción 3 x 2, entran tres personas al precio de dos, que se suma a las ya vigentes para acompañar a las familias en estas vacaciones de invierno. La nueva promo aplica a todos los pasaportes de lunes a viernes.

Para garantizar un estricto control y los cuidados necesarios, el parque diseñó dos turnos, uno matinal de 9:00 a 16:00 (juegos de 9:00 a 14:30 hs) y turno tarde de 14:00 a 21:00 (juegos de 15:00 a 20:30 hs).

En cuanto a las opciones de pasaportes, el parque presenta cuatro alternativas compuestas de la siguiente manera: Vértigo: $ 2.200 (precio por ventanilla) $ 1.800 (precio on line), Familiar: $ 2.000 (ventanilla) $ 1.600 (on line) Infantil: $ 1.400 (ventanilla) $ 1.000 (on line) y el pasaporte anual en promoción por $ 4.000. Todos los valores son por persona. Los pasaportes se pueden adquirir de forma anticipada en www.parquedelacosta.com.ar

En cuanto a las atracciones, el pasaporte VÉRTIGO incluye: Capitán Piraña - Barco, Circuitos Aéreo Explorador, Circuito Aéreo Aventurero, Desorbitados, Montaña Rusa Saltos del Delta, Montaña Rusa Boomerang, Montaña Rusa Desafío, Pendulum y Zombiland

Por su parte, el pasaporte FAMILIAR incluye: Autos Chocadores, Baile de las Tazas, Botes del Pantano, Botes en el Nilo, La Mansión del Terror, Montaña Rusa El Vigía, Orcas Voladoras, Pulpo, Samba, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, La Cueva de Dinos y La Maldición de Anubis.

En cuanto al pasaporte INFANTIL – 1,30 altura máxima permitida – incluye: Carrousel, Colectivo Loco, Chiquitren, El Canguro, Mini Barco Pirata, Mini Sillas Voladoras, Minijet, Panda y Mico y Vuelo en Globo

A su vez, durante la visita al Parque las familias podrán disfrutar del fabuloso espectáculo de riesgo Invasión Zombi, los shows del Oso Braulio y Yoni, el Musical de Películas, el Show de Cara de Barro y los personajes del Parque. También se suman, Carismagico, el show de Luis Miguel con el cantante Martín Russo, Freedy Mercury por Andy Rex y DJ´s en vivo.

“Armamos una agenda y un cronograma para que las personas que visiten el parque puedan disfrutarlo más allá de los juegos, transformándolo en un punto de encuentro con opciones gastronómicas y de shows. Este doble turno va a permitir recorrer el centro de atracciones de una manera más segura y tranquila” destacó Walter Alvarez, Gerente General del Parque de la Costa.

“Tal como hicimos desde su reapertura en marzo de este año seguimos los estándares de calidad de los parques de Estados Unidos y Europa, cumple con todos los protocolos de COVID 19 y ha sido diseñado y será operado cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad nacional e internacional” agregó Alvarez.

Con estas propuestas el parque de la Costa busca consolidarse como el Centro de atracciones y turismo más importante de la Provincia de Buenos Aires y para ello apunta a las vacaciones de invierno como puntapié inicial de la nueva etapa que comenzó en el mes de febrero tras su venta a Fénix Entertainment Group, empresa líder mundial en entretenimientos.

Luego de las aperturas y cierres temporales por la cuarentena, Fénix invirtió más de 2 millones de dólares para su puesta en marcha y anunció la nueva agenda del parque a partir del fin de semana largo el 9 de Julio, el cual contará no solo con las tradicionales atracciones sino también con shows exclusivos y gratuitos para todos los visitantes.