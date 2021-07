Bronquiolitis: piden no bajar la guardia durante las vacaciones

En medio de “una pandemia única y muy difícil”, las vacaciones de invierno “pueden ser un factor agravante” para el contagio de bronquiolitis “si se dejan de lado los cuidados de distanciamiento, el uso de barbijos y la higiene de manos”, advirtieron pediatras frente al alto riesgo que supone esta enfermedad.

La primera causa de internación durante los primeros años de vida, la bronquiolitis “es una enfermedad viral que produce inflamación en los bronquiolos -las áreas más pequeñas y distales de los bronquiosencargados de llevar el aire a los pulmones”, explicó el pediatra Carlos Velasco Suárez, especialista en neumonología infantil, “Inicialmente los síntomas de la bronquiolitis son leves e inespecíficos: fiebre, tos, decaimiento, congestión nasal, falta de apetito y complicaciones para conciliar el sueño”, comentó Velasco al señalar que “puede confundirse fácilmente con un cuadro de resfriado o gripe común”.

Si bien menos del 10% de los pacientes con bronquiolitis requieren internación, esta enfermedad es la responsable de más del 30% de los casos de internación pediátrica en época invernal. En situaciones graves se requiere administración de oxígeno y en casos puntuales internación en una sala de terapia intensiva.

Aunque no existe vacuna para prevenir los tipos de bronquiolitis causados por el virus sincitial respiratorio o adenovirus, dado que el virus de la gripe también puede causan bronquiolitis- señala el médico- la vacuna antigripal debe ser administrada anualmente en todo niño menor de 2 años de edad”, “La severidad de la bronquiolitis ocurre cuando la enfermedad progresa y el pulmón no puede cumplir con su función básica de oxigenación. Esto conlleva a un cuadro de insuficiencia respiratoria. La falta de oxígeno en sangre y tejidos y la acumulación de dióxido de carbono pueden poner en peligro la vida del niño que la padece”, alertó el profesional.

Medidas preventivas

Dentro de las medidas preventivas de máxima eficacia contra la bronquiolitis se encuentra la lactancia materna, fundamental para mejorar el sistema inmunitario del niño.

Asimismo, numerosos estudios han demostrado que los niños expuestos al humo de cigarrillo en sus hogares tienen de 4 a 6 veces más riesgo de contraer la enfermedad o de requerir hospitalización por dicha causa, por lo que es impotante también evitar fumar en el hogar.

“Es importante que los padres tengan claro los síntomas y no se demore la consulta, ya que una vez que la enfermedad progresa se vuelve más difícil el control. Además, el chico pasa por cuadros respiratorios que incluso llegan a imposibilitar ingerir alimentos o dormir por las noches”, resaltó Velasco.

Si bien el año pasadocon la cuarentena obligatoria la incidencia de bronquiolitis y afecciones respiratorias entre lactantes y preescolares disminuyó drásticamente, este año el retorno de las guarderías y jardines maternales se manifiesta con un aumento de bronquiolitis suma mente importante y está afectando a niños un poco más grandes de lo habitual.

De ahí que el médico pediatra advirtió que “en esta época de pandemia debemos insistir en la consulta ante síntomas de resfriado que empiezan a comprometer la respiración. Muchas veces, por miedo al contagio de Covid se retrasa la consulta por guardia, con peligro de llegar tarde y en un estado más delicado de salud”.

“Si antes eran lactantes (menores de 2 años) hoy vemos cómo niños con vía aérea más grande (diámetro de los bronquios) de entre 2 y 4 años, terminan internados por virus sincicial respiratorio, rinovirus, metaneumovirus”, dijo Velasco, y agregó que “quizá la falta de exposición de los niños a estos patógenos durante el 2020 los haya dejado con menos defensas”.

Además, “la amplia cobertura de vacunas para la gripe común generada por la pandemia muestra la efectividad que siempre pregonamos. Es muy importante esta vacuna para prevenir complicaciones en pacientes con riesgo respiratorio (asmáticos y dibujantes recurrentes) y los vulnerables por edad (menores de 2 años y ancianos”, dijo el doctor.

“Siempre es lindo disfrutar de las vacaciones de invierno en familia y con amigos. Pero debemos entender que estamos viviendo una pandemia única y muy difícil, y hasta que no estemos en un momento más ideal no debemos bajar la guardia”, concluyó el pediatra