Los libros sobre cuestiones de género, entre los más pedidos durante la pandemia

¿Cuáles son los títulos, temas y autores más consultados en este tiempo que llevamos de pandemia? Quienes están al frente de las diferentes librerías de nuestra ciudad, capital federal y en puntos clave del país no dudan en dar una respuesta: lo que era una tendencia creciente de la mano de títulos que orbitan en torno a los feminismos, la igualdad de género o la palabra de autoras mujeres, durante los meses de pandemia se consolidó al ritmo de un boom. En nuestra ciudad, desde una de las sucursales de la librería Cúspide confirman el fenómeno. “Hace tiempo que son los textos que más salida tienen y por los que más consultas se reciben”, cuenta Nicolás, uno de los vendedores de esta cadena, y pone como ejemplo los libros de Simone de Beauvoir, verdaderos clásicos dentro del feminismo, o incluso el de la autora María Florencia Freijo, cuyo libro (Mal) Educadas hace un repaso sobre las formas en que se han educado a las mujeres por siglos y para qué se las ha educado.

“Es una temática que consultan lógicamente las mujeres pero también varones”, apunta Nicolás, quien reconoce que, al igual que ocurre en otros puntos de venta, la moda hizo que la librería deba disponer de una sección especial para esta temática.

Y lo que apunta este vendedor de nuestra ciudad entra en sintonía con lo que cuenta Leder Kremer, de la librería Hernández, quien apunta que “la última gran tendencia editorial donde se registraron índices de demanda notables fue la que marcaron los libros sobre la agenda de género, así como en un determinado momento los tuvieron los libros de divulgación científica cuando Adrián Paenza publicó ‘Matemática, ¿estas ahí?’, que estuvo mucho tiempo primero en ventas”.

Según este librero, “hace unos cuantos años había mega best sellers, por ejemplo ‘Plata quemada’ de Piglia vendía 30 mil ejemplares en una edición. Ahora el signo de la época es la fragmentación, son muchos pero de títulos distintos. Entre lo más vendido y consultado en este tiempo están el libro “Las fotos”, de Inés Ulanovsky; “Las malas”, de Camila Sosa Villada; “Los llanos”, de Federico Falco y “Exhalación”, de Ted Ching.

Como se dijo, los libros de temática feminista no sólo vienen protagonizando un boom de ventas en los últimos años, sino que ya conforman una nueva sección dentro de las librerías, algunas de las cuales les reservan incluso una mesa exclusiva en sus locales de venta, como estrategia de marketing.

Es que las inquietudes despertadas en un amplio sector de la sociedad a partir del debate por el derecho al aborto y el nuevo protagonismo alcanzado por el movimiento de mujeres, generaron nuevas demandas de lectura que vienen siendo a correspondidas por una profusa oferta editorial de “literatura de género”, dentro de la cual conviven viejos clásicos con bestsellers más actuales; ficciones con ensayos, biografías y textos teóricos. Una apuesta que las ventas parecen acompañar.

“Es un segmento que crece en ventas desde principios de 2018 y si miras el ranking de la cadena minorista que publicamos cada día, hay siempre por lo menos cinco libros vinculados a las temáticas de género”, explican desde la oficina de marketing de Cúspide.

Miguel Ávila, por su parte, explica que la especialidad de la librería más antigua de Buenos Aires es la historia americana y argentina pre y post hispánica e identifica una lista variada de libros en ese universo pero no duda en señalar que un caballito de batalla de siempre es “El principito”, ya que siempre está vigente en sus ediciones más populares o pretenciosas.

Andrés Rodríguez, de De la Mancha, cuenta que antes de la pandemia, tenían “un público clave: el turismo de profesores universitarios que venían a Buenos Aires a darse una panzada de compra de libros que no se consiguen en otras ciudades latinoamericanas, exceptuando México”.

El librero advierte que “en este tiempo de aislamiento mucha gente se dedicó a estudiar más, hay algunos que consultan en función de sus estudios de griego, latín o alemán y eso generó consultas o sugerencia de obras muy puntuales”.

En la mesa que estas librería identifican con el cartel “Género” se intercalan obras como “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir, “Yo nena, yo princesa” de Gabriela Mansilla, “Historia de la sexualidad” de Michael Foucault, “El género en disputa” de Judith Butler, y “Contrapedagogías de la crueldad” de Rita Segato, entre otros.