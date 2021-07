Levantar pesas para bajar kilos

Si bien siempre se las asoció con el fortalecimiento muscular y poco y nada con el adelgazamiento, las pesas parecerían ahora ser un elemento clave a la hora de bajar de peso, tanto que, según una reciente investigación, hacer una rutina de levantamiento unas cuantas veces a la semana podría ayudarnos a evitar directamente la obesidad.

Concretamente, un estudio norteamericano (de la Universidad de Iowa) sobre el ejercicio de resistencia y la grasa corporal revela que las personas que completan regularmente ejercicios de fortalecimiento muscular de cualquier tipo tienen entre un 20 y un 30 por ciento menos de probabilidades de volverse obesas con el tiempo que las personas que no lo hacen, ya sea que hagan ejercicio aeróbico o no.

Los hallazgos indican que el entrenamiento con pesas podría tener más consecuencias para el control del peso de lo que muchos de nosotros podríamos esperar, y un poco de levantamiento ahora puede mantenernos más livianos más adelante.

Con un incremento del 73,3% de personas con obesidad en un período de 13 años, es bueno remarcar, nuestro país continúa enfrentando este trastorno que representa uno de los factores de riesgo ante la posibilidad de contagio del coronavirus, mientras especialistas piden un programa transversal y multisectorial para frenar esta otra pandemia.

Datos de un estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición revelaron que seis de cada diez argentinos subieron de peso durante el aislamiento social y aquellos que tenían sobrepeso antes de la pandemia de Covid-19 tuvieron un 42% más de chances de engordar que el resto de las personas.

Pocos de nosotros, subraya la investigación estadounidense, vamos a perder kilos de más a largo plazo una vez que los ganemos. La mayoría de las personas que pierden más del 5 por ciento de su peso corporal lo recuperan en cinco años. Entonces, la forma más eficaz de tratar la obesidad es probablemente prevenirla. Y el ejercicio regular puede ayudar en ese sentido.

En el nuevo estudio -que se publicó en PLOS Medicine- los investigadores revisaron registros de casi 12 mil participantes de un estudio del Aerobics Center, quienes completaron un cuestionario de ejercicios que preguntaba, entre otros temas, si habían entrenado alguna vez con pesas. Y sus conclusiones sugieren que “se puede obtener muchos beneficios incluso con un poco de entrenamiento con pesas”, dice Angelique Brellenthin, profesora de kinesiología en el estado de Iowa, quien dirigió el estudio.

Claro que esta investigación no prueba que el entrenamiento de resistencia evite el aumento de peso, solo que están vinculados. En concreto, el mensaje principal del estudio es que es probable que algo de entrenamiento con pesas ayude, con el tiempo, a controlar el peso.