Turismo en vacaciones de invierno: restricciones y habilitaciones para viajar

El 19 de julio comienzan las vacaciones de inverno en la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, pero este año, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, señalaron que si bien el turismo estará permitido, no será alentado.

El ministro Matías Lammens explicó que, a diferencia de lo ocurrido en la temporada de verano pasado, en esta ocasión, de cara al receso invernal, “no va a haber campaña de promoción” ni “planes de incentivo”.

El funcionario explicó que la decisión se tomó en base a la situación epidemiológica y sanitaria por la pandemia de coronavirus, y la intención de retrasar el máximo posible la circulación de la variante Delta de la enfermedad, mucho más contagiosa que las demás.

Desde agencias de turismo locales están a la espera de que estén habilitadas para poder trabajar regularmente, con viajes en micro o en avión, sin tantas restricciones como hay ahora.



Joana, de Flamingo, al ser consultada por Democracia, apuntó que las salidas grupales de turismo no podían hacerse, no estaban habilitadas por el Gobierno todavía, que por lo tanto estaban prohibidos los viajes de jubilados, egresados y de turismo.

“Esto es contradictorio, en realidad, porque los colectivos de línea están andando. Es decir, si uno se sube a un colectivo en la terminal de Junín y llega a Córdoba, lo puede hacer. Pero nosotros, como agencias de viajes, que tenemos transporte también, no nos habilitan, siendo que las líneas de micros o particulares que van en auto también llegan a las provincias. Eso sí, hay que estar al tanto de las medidas que toma cada provincia”, manifestó.

“Esta es la situación que estamos atravesando en este momento y que viene desde después de Semana Santa, en realidad”, afirmó Joana, quien también aludió a los destinos que pedían PCR negativo de Covid-19 para ingresar.

“Yo estuve consultando en Bariloche (provincia de Río Negro) y para ingresar, a los particulares no piden PCR, pero sí a los que llegan en colectivos de línea”, acotó.



La dueña de la agencia de viajes hizo referencia a la gran incertidumbre que hay en estos momentos, en lo que respecta al turismo. “Como estábamos el año pasado, ahora estamos también. Dicen que en septiembre y octubre se va a poder habilitar los viajes de turismo. De nuestra parte, pensamos sacar toda la programación a partir de agosto, para los viajes de septiembre en adelante”, anticipó.

“Tenemos muchas consultas para viajar en verano también, ya que la gente está acostumbrada que nosotros sacamos los viajes con anticipación, dos o tres meses antes, para que los puedan ir pagando y que unos diez días antes de la fecha ya tenerlo pago. Por eso vamos a sacar la promoción en agosto”, afirmó.

Según lo expuesto por esta agencia, en agosto van a estar publicando los viajes para octubre, noviembre, diciembre y parte de la temporada de verano.

“Nosotros seguimos igual, o peor que el año pasado. Yo pensé que porque había mucha gente vacunada y demás íbamos a estar mejor pero no es así”, lamentó.

Al exterior

Desde Junintur, Sebastián Clavera, manifestó a Democracia, que estaba afectada la demanda de viajes de turismo al exterior.

“Se retrae la demanda porque la gente no se anima a viajar si no sabe cuándo va a volver. El tema de la venta de pasajes está siempre sujeto a la aprobación del ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), hay vuelos que no figuran en el sistema para la venta porque se van aprobando sobre la marcha. Hasta que eso no se resuelva, hasta no saber cómo va a ser la situación para traer a los pasajeros que están afuera, seguramente habrá poca demanda para viajar”, explicó.

Según lo explicado por Clavera, hubo gente que se animó a ir a Estados Unidos pero el regreso a Argentina está complicado.

“Para ingresar a Estados Unidos, le exigen PCR negativo 72 horas antes, pero a la vuelta a Argentina, requieren que el pasajero se haga test antígeno y aislamiento de cuatro días en un hotel, a costa del pasajero, y tres días más en el domicilio y luego otro PCR más”, apuntó.



“A Punta Cana (República Dominicana), por lo que hemos vendido, la gente no ha tenido problemas para ingresar a ese destino, es el único del Caribe que podías entrar sin restricciones. Para volver a Argentina, de cualquiere destino, es todo lo detallado anteriormente”, dijo.

El entrevistado explicó también que para ir a México, Brasil, Chile estaban suspendidos los vuelos, no se podía ingresar como turista a esos países.

“Para ingresar a países de Europa tenés que ser comunitario, es decir, tener pasaporte de la comunidad europea, sea italiana, española, etc. , tener completada la vacunación (dos dosis) como mínimo 14 días antes del viaje y en España no permiten la Sputnik, esto último no sé si aplica a toda la comunidad europea. Hay que entrar a los link de cada país donde explican las condiciones de ingreso”, recomendó.

Clavera dijo que ve gente que viaja a Europa pero no por turismo, sino por trabajo, para quedarse allá o por temas familiares.

Respecto a las consultas para viajar que recibe Junintur, Clavera dijo que en los últimos meses, habían recibido consultas para viajar a Estados Unidos, cuando el cupo para entrar a Argentina estaba abierto, pero ahora que está restringido, un poco menos.

“Para viajar en el 2022 sí hubo consultas, para ir al Caribe, por ejemplo, que es un destino común en el verano. Para Argentina también hay consultas. Estuve escuchando a Lammens y saldrá el programa Pre Viaje, que funciona bien y es la compra para ir a un destino en el futuro. Eso tiene un crédito del 50% por sobre lo que pagó por el cual le dan una tarjeta del Banco Nación para gastar ese monto en turismo.

Todo listo

MA-LI-YO ya se está preparando para viajar a distintos destinos dentro del país, retomar la actividad y organizar todo lo referente a hoteles y protocolos.

Desde dicha agencia, Marcelo Sabartés, en diálogo con Democracia, manifestó: “Nosotros nos estamos preparando para viajar, con un 70 por ciento de aforo en los colectivos de Kiora, el pasajero debe llevar la aplicación Cuidar y la vacunación contra el Covid, al menos una dosis ya aplicada, además de cumplir con los protocolos correspondientes”.

Anticipó que como promoción, estaban publicitando el destino Mar del Plata, donde la empresa tiene hoteles propios, lo mismo que en Carlos Paz, y otros destinos como Mendoza, Norte Argentino, Bariloche, Salta, Termas. La oferta es variada.

Ya hay destinos, como Mar del Plata, donde se espera que los teatros estén abiertos, lo mismo los restaurantes y bares y seguramente recibirán a los turistas con “los brazos abiertos”, puesto que están habilitados los micros de línea y los autos particulares. Sin embargo, las agencias de viajes, como MA-LI-YO- están esperando la pronta habilitación para estas vacaciones de invierno y los meses siguientes.

Consultado por los precios, Marcelo manifestó: “Nos ponemos en el lugar de la gente, los precios son bajos, para impulsar la actividad turística, ya que la pandemia nos dejó con muchas deudas. Hay que poner en la balanza, por un lado, tratar de generar ingresos pero no tan altos para que se venda. No conviene llevar 10 personas en un colectivo sino 30 a 40”.

Respecto a uno de los destinos clásicos en invierno como son las cataratas del Iguazú (Misiones), el coordinador turístico afirmó que al estar cerrada la frontera con Brasil, los argentinos no podían visitar las cataratas del lado brasilero. De todas maneras, Maliyo proyecta que a fines de agosto posiblemente se incluya el destino Cataratas en su oferta.