Polémicas declaraciones de un obispo argentino sobre el Covid

El obispo de Catamarca, Luis Urbanc, brindó un discurso por el Día de la Independencia y realizó una serie de polémicas declaraciones sobre la pandemia del coronavirus y las vacunas.

Durante el acto principal desarrollado ayer a la mañana en la Plaza del Maestro, de la capital provincial, el religioso sostuvo que “el tesoro es Dios y no la vacuna”. Además, agradeció a Dios “por la pandemia” y aseguró que “la necesitábamos”.

“Es tiempo de reflexión y demos gracias a Dios por esta pandemia, el mundo la necesita, hay una Economía que no sirve, esa patria financiera destruye al hombre, la plata no está para juntarla en los bancos y hacer negocio, el dinero está para ponerlo al servicio del pueblo de Dios”, afirmó Urbanc.

Y continuó: “Por favor, hermanos legisladores, legislemos para el bien, tenemos que vivir dignamente, no opíparamente. La plata no puede estar reunida en cinco gatos locos por ahí, tiene que estar para el pueblo. Lo dijo el Papa: ‘Sueño con una Economía de lo concreto’”.

En su discurso, el obispo pidió que la pandemia ayude a las personas a descubrir a Dios: “¿Hemos encontrado nosotros el tesoro? ¿Este tiempo de pandemia les ayudó a descubrir a cada catamarqueño el tesoro?”, se preguntó.

“El tesoro es Dios, no la vacuna. El tesoro es Dios para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los políticos: el tesoro es Dios, la Virgen, Fray Mamerto Esquiú. ¿Lo han encontrado o seguimos en otra? Seguimos con los planes y a ver cómo acomodamos unas elecciones, a ver cómo acomodamos el banquito”, dijo.

“Yo felicito a todos los que trabajan en la Salud, celebro todos los días la misa por ellos, están reventados y no los consideramos”, cerró.

No es la primera vez que el obispo es noticia por sus dichos. Tiempo atrás el religioso criticó a los movimientos feministas. “Las chicas ahora quieren ser igual que los varones ¡Laburen! agarren un martillo, una maza, un cortafierro y van a ser iguales que los hombres y no se les va a caer nada”, había afirmado.

Esas palabras generaron el rechazo de organizaciones sociales, políticas y colectivos de mujeres, quienes se sintieron agraviados y advirtieron que lo iban a denunciar por discriminación frente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Ante eso, Urbanc difundió un comunicado en el que afirmó: “Si hubo palabras fuera de lugar, pido perdón”.

En otro párrafo del documento, Urbanc pidió disculpas a las mujeres que se sintieron agraviadas por sus dichos. “Quiero dejar en claro que en casa me inculcaron un gran respeto por la mujer como ciudadana, esposa y madre, desde la fe. Tengo una gran admiración por mis maestras, profesoras, catequistas, etcétera, quienes me ayudaron a valorar lo femenino en la vida humana”.